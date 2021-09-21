Honda оновила популярний бюджетний хетчбек: коштує від 22 900 доларів

Автомобіль доступний у декількох версіях з різними двигунами та трансмісіями.

У США вийшов хетчбек Honda Civic 2022 року, який коштує від 22 900 доларів.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Початкова версія Civic Hatchback LX має світлодіодне підсвічування та 16-дюймові легкосплавні диски. Модель також оснащена автоматичною системою клімат-контролю, кнопкою запалювання та 7-дюймовою інформаційно-розважальною системою з Android Auto та Apple CarPlay.

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Інші основні моменти є досить простими, але включають аудіосистему з чотирма динаміками, електросклопідйомники/замки та розкладне заднє сидіння.

Також є великий набір систем допомоги водієві, включаючи адаптивний круїз -контроль, попередження про фронтове зіткнення та попередження про виїзд із смуги руху, автоматичні дальні промені, систему допомоги під час утриманні смуги руху, системи заторів та розпізнавання дорожніх знаків.

В автомобіль встановлений атмосферний 2,0-літровий чотирициліндровий двигун, який видає 158 к.с. і 187 Нм крутного моменту. Він підключений до безступеневої трансмісії, яка передає живлення на передні колеса.

carscoops.com

Крім того, є спортивний варіант Civic вартістю 24 100 доларів США, який відрізняється чорними акцентами та більшими 18-дюймовими легкосплавними дисками. Ще у ньому є обтягнуте шкірою кермо, спортивні педалі та аудіосистема з восьми динаміків.

Модель доступна з шестиступеневою механічною коробкою передач або безступеневою коробкою передач. З останньою машина постачається з перемикачем режимів їзди, дистанційним запуском двигуна та ручками перемикання передач.

Також є ще більш потужна версія EX-L вартістю 26 600 доларів. Вона працює тільки з безступеневою трансмісією, але оснащена 1,5-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, який розвиває 180 к.с. і 240 Нм.

Модель має підігрів бічних дзеркал, люк і 17-дюймові легкосплавні диски. Також у неї є двозонна автоматична система клімат-контролю, інформаційна система сліпих зон, підсвічені дзеркала та шкіряні передні сидіння з підігрівом з восьмиступеневим регулюванням з боку водія.

carscoops.com

На першому місці в асортименті розташований Civic Sport Touring вартістю 29 400 доларів США, який оснащений двигуном з турбонаддувом та механічною коробкою передач або безступеневою трансмісією.

Його відрізняють світлодіодні протитуманні фари, подвійна вихлопна система та 18-дюймові легкосплавні диски. Крім того, є склоочисники та бічні дзеркала з підігрівом із вбудованими покажчиками повороту.

У салоні є 10,2-дюймова цифрова панель приладів, 9-дюймова інформаційно-розважальна система з GPS-навігацією та бездротовими Android Auto та Apple CarPlay.

Ще авто оснащене дзеркалом заднього виду з автоматичним затемненням, бездротовим зарядним пристроєм для смартфонів та преміальною аудіосистемою Bose з 12 динаміками. Ще є давачі для паркування та оновлена інформаційна система сліпих зон з монітором перехресного руху.

Раніше повідомлялося, що Honda показала оновлену версію седана за 8,5 тисячі доларів.

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