Honda презентувала нове покоління бюджетного кросовера з сімома місцями

Автомобіль буде коштувати близько 18 тисяч доларів та вийде на початку 2022 року.

Honda презентувала друге покоління бюджетного компактного кросовера BR-V.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Перше покоління моделі вийшло в 2015 році. Її оновлена версія буде менш складна і відповідно більш доступна, ніж відома HR-V. Крім того, автомобіль буде мати три ряди сидінь, розрахованих на сім людей.

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Кросовер став набагато безпечнішим, ніж раніше, завдяки використанню набору систем Honda Sensing, в які входять помічник з утримання смуги руху, гальмування для запобігання зіткненню, адаптивний круїз-контроль та пом'якшення виїзду з дороги.

У стандартній комплектації він містить шість подушок безпеки, автоматичні фари дальнього світла, моніторинг сліпих зон і систему сповіщення, яка повідомляє водієві, коли автомобіль попереду зупиняється і від'їжджає.

BR-V оснащений атмосферним 1,5-літровим бензиновим двигуном i-VTEC, який видає 120 к.с. і 145 Нм крутного моменту. Потужність передається на передні колеса через нову та більш ефективну безступеневу трансмісію.

Новинка вийде у січні 2022 року в Індонезії. Очікується, що вона буде коштувати близько 18 000 доларів.

Honda.com

Раніше повідомлялося, що Honda оновила популярний бюджетний хетчбек.

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