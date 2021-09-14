Хто швидше проїде 1 тисячу миль: змагання бензинового авто проти електрокарів

Електромобілі витратили менше грошей на зарядку, ніж авто з ДВЗ на заправку.

Блогер Маркес Браунлі перевірив, який автомобіль швидше проїде 1 000 миль (1 600 км): бензиновий чи електричний.

Для експерименту він взяв Audi Q5 з ДВЗ та електрокари Tesla Model S Plaid та Ford Mustang Mach-E. Відео з експериментом він опублікував на своєму YouTube-каналі.

Браунлі порівняв час, необхідний кожному автомобілю для прибуття до пункту призначення, а також загальну вартість бензину/електроенергії, витраченої протягом поїздки.

На першому етапі подорожі машини з повними баком та акумуляторами вирушили з Нью-Йорка до Ніагарського водоспаду. Audi зробила одну зупинку для заправки. Tesla – три (але їй все одно вдалося доїхати без повної розрядки), а Ford мав проблеми з поломаними зарядними пристроями, які змушували водія шукати інші. Загалом він зробив шість зупинок для зарядки.

Перший етап зайняв у Audi 11 годин і 8 хвилин, а Tesla прибула через 47 хвилин. Mustang було потрібно додаткових 5 годин і 32 хвилини, і він не доїхав до водоспаду через несправні зарядні пристрої. Під час зупинки у готелі автомобілі не заряджали і не заправляли.

На другий день команда Ford вирішила не довіряти інформаційно-розважальній системі автомобіля та користуватися власними програмами, щоб знайти справні зарядні станції. Audi першим повернувся на базу, завершивши зворотну подорож за 7 годин і 21 хвилину, і він мав одну зупинку для заправки. Tesla доїхала через 36 хвилин після трьох зупинок, а Ford потребував додаткових 1 години 28 хвилин після двох зупинок.

У підсумку Audi найшвидше завершила два етапи за 18 годин 29 хвилин. На другому місці – Tesla Model S Plaid, який зробив це через 1 годину і 32 хвилини, тоді як Ford Mustang Mach E посів третє місце з різницею в 7 годин і 32 хвилини порівняно з Audi.

Команда Audi Q5 витратила на бензин загалом 84,79 доларів, Tesla на електроенергію – 66,35 доларів, а Mustang Mach-E – 61,25 доларів.

Браунлі дійшов висновку, що найбільшою перевагою Tesla порівняно з іншими електричними автомобілями є мережа зарядок компанії та інформаційно-розважальна система, яка показує, де саме зупинитися, щоб прибути до пункту призначення найбільш ефективним способом.

Блогер визнав, що не зміг проїхати на Tesla на одному заряді 560 км, про які заявляє компанія. Водночас Ford був ближчим до свого показника пробігу у 471 км. Проте перевага зарядної мережі Tesla була очевидною.

Ford стверджує, що мережа зарядки FordPass є найбільшою з доступних у США, але вона включає не тільки надшвидкі зарядні пристрої Electrify America, але й інші публічні мережі, які не настільки швидкі або не так якісно підтримуються.

Раніше повідомлялося, що найшвидший серійний автомобіль в історії від Tesla побив рекорд Porsche на легендарній трасі.

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