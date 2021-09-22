Hyundai розпочала продаж вантажної версії футуристичного фургона: скільки він коштує

Модель отримала сучасне та багате оснащення.

Компанія Hyundai вивела на ринок вантажну версію футуристичного фургона Staria із приставкою "Load".

Про це повідомляє Motor1.

У березні компанія Hyundai здивувала світ моделлю, яка поза жодними сумнівами є найбільш незвичного в гаммі компанії. Тепер до 11-місного мінівена Staria додасться вантажна машина з просторим багажним відділенням. Спочатку модифікація надійде до австралійських замовників, а пізніше і на ринках інших країн.

Зазначається, що Hyundai Staria-Load буде доступний у двох та семимісному виконаннях. Крім різного числа сидінь, Staria-Load запропонують з двома варіантами двері багажника - підйомною і двостулковою. Для кузова є два кольори: сріблястий Shimmering Silver і кремово-білий Creamy White.

Футуристичний фургон вийшов помітно ширшими iLoad: в його багажнику уміщається до 4 935 літрів вантажу проти 4 426 літрів у попередника. Крім цього, конструкція вантажного відсіку новинки дозволяє завантажити три європалети замість двох у iLoad. Ще одна перевага Staria - більш сучасне і багате оснащення. Уже в "базі" в список включені сім подушок безпеки, електронний гальмо стоянки, бесьключевой доступ в салон з дистанційним управлінням приводом вікон, «мультімедійка» з Apple CarPlay і Android Auto, а також відсік для бездротової зарядки гаджетів.

У рух фургон призводить безальтернативна дизельна "турбочетвsрка" VGT об'ємом 2,2 літра, що працює в парі з восьмідіапазонним автоматом. Віддача двигуна становить 177 кінських сил і 430 Нм крутного моменту, привід - тільки передній. У мінівена Staria в гамі є два більш потужних варіанти: 3,5-літровий V6, що розвиває 240 сил, і "атмосферник" 3.5 на 272 сили. Однак для Staria-Load вони недоступні, як і шестиступінчаста "механіка" з повним приводом.

Двомісні фургони на ринку Австралії коштують від 45 740 австралійських доларів (33 225 доларів США, 28 383 євро), тоді як п’ятимісні машини коштують від 48 240 австралійських доларів (35 041 доларів США, 29 908 євро). Ці дорожчі версії будуть доступні в останньому кварталі цього року.

Додамо, що в Німеччині пасажирський мінівен Staria у топовій версії коштує 56 150 євро, а пізніше почнуться продажі машин у скромніших комплектаціях за ціною нижче 40 тисяч євро. Чи буде комерційний Staria-Load продаватись у Європі – наразі невідомо.

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