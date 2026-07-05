Як безпечно перевозити дитину в авто: головні правила, які рятують життя

Як безпечно перевозити дитину в авто / © Associated Press

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Щоб дитина під час поїздки була в повній безпеці, недостатньо просто купити автокрісло. Найважливіше полягає у деталях: від точності налаштування ременів до дрібниць, про які батьки часто забувають у поспіху. Проте саме ці нюанси рятують життя в критичний момент. З’ясовуємо, як правильно возити малюка в автомобілі.

Про це пише Autodosug.

Як безпечно їздити з дитиною в авто: головні правила

Дитячий організм надто тендітний, щоб покладатися на стандартні системи захисту, адже дитячі м’язи шиї та спини не здатні витримати різких перевантажень, а ремені безпеки в авто розраховані на доросле тіло.

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Без автокрісла звичайний ремінь у момент аварії може не захистити, а навпаки — травмувати. Спеціальне сидіння бере удар на себе, правильно фіксує тіло малюка та мінімізує ризики під час екстрених маневрів.

Коли постає питання, як вибрати автокрісло, важливо дивитися не лише на вік та розмір. Конструкція має бездоганно пасувати до геометрії вашого салону — кута нахилу диванів та конфігурації підголівників. Перед покупкою дитяче автокрісло обов’язково потрібно приміряти в машині. Також вибирайте ті автокрісла, в яких є змінні чохли для прання.

Захист працює лише тоді, коли крісло встановлене ідеально щільно, без найменшого люфту та перекручених лямок. Для немовлят життєво важливо витримувати правильний кут нахилу спинки, щоб голова не завалювалася вперед і не перекривала дихання.

Найбільш захищеною зоною є задній ряд сидінь. Переднє пасажирське місце таїть у собі приховані загрози, особливо якщо крісло розвернуте проти ходу руху — у такому разі активована подушка безпеки може завдати дитині важких травм.

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Головне табу — дитину не можна перевозити в авто на колінах у дорослого. Сила інерції під час удару настільки велика, що втримати малюка руками фізично неможливо.

Під час фіксації підлітка ременем стежте за його лінією: плечова частина має йти чітко через плече, а нижня — тримати таз, а не живіт.

Узимку, коли діти носять пуховики, ремені створюють ілюзію щільного прилягання. Так само небезпечно купувати крісло «на виріст» або залишати в салоні незакріплені важкі речі.

У салоні авто також має бути комфортна для дитини температура. Не забувайте про зупинки, аби дитина могла перепочити, поїсти та сходити до вбиральні. Беріть у довгі подорожі із собою воду, снеки, іграшки для дитини, аби їй було комфортно.

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Найкращий спосіб привчити малюка до дисципліни — особистий приклад батьків. Навчіть дитину, що машина не може зрушити з місця, якщо в салоні хтось непристебнутий. Якщо з раннього віку дитина сприймає правила захисту як норму, у вас не буде проблем із цим далі.

За які порушення можуть забрати права

Нагадаємо, в парламенті зареєстрували законопроєкт №14133 щодо впровадження системи штрафних балів для контролю за систематичними порушниками ПДР.

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, кожне порушення коштуватиме від 1 до 5 балів залежно від небезпеки. Критичний річний ліміт становить 15 балів.

У разі перевищення ліміту дія водійського посвідчення тимчасово зупиняється, а для його відновлення доведеться заново вчитися в автошколі та складати іспити.

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Грошовий штраф і бали діятимуть паралельно: штраф карає за факт порушення, а бали оцінюють надійність водія. При цьому бали нараховуватимуть лише патрульні на місці, тоді як камери автофіксації до системи не залучатимуть, оскільки вони реєструють власника авто, а не фактичного кермувальника.

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