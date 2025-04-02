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- Авто Світ
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Як довго марихуана впливає на водія – дослідження
Навіть помірне вживання канабісу може впливати на поведінку водія до шести годин.
Вплив марихуани на здатність керувати авто триває довше, ніж передбачалося раніше. Дослідження із використанням симуляторів водіння виявило, що після вдихання парів ТГК — основної психоактивної речовини канабісу — у водіїв зберігається знижена увага та реакція значно довше, ніж три години, які раніше вважалися критичними.
Про це розповідає “Автотема”.
Тестування на симуляторах і несподівані результати
Раніше науковці здебільшого зосереджувались на коротких періодах дії ТГК та обмеженому наборі показників. Цього разу команда Єльського університету разом із колегами провела більш комплексне подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження.
У випробуванні взяли участь 38 водіїв віком 18–40 років, які регулярно вживають канабіс, але перед тестуванням утримувалися від нього принаймні добу. У різні дні учасники вдихали пари із ТГК у концентрації 5,9%, 13% або плацебо. Після цього вони чотири рази протягом 8 годин проходили серію завдань на симуляторі: обгін, дотримання смуги руху та безпечна дистанція.
Наслідки вживання — довші та серйозніші
У тих, хто вдихав пари з високим вмістом ТГК, виявили порушення уваги та координації до 5,5 годин після вживання. Для менш насичених парів цей період становив близько 3,5 годин. Поширені помилки — погане утримання смуги, затримки в реакції на перешкоди та необережні маневри.
Цікаво, що більшість учасників вважала себе здатними сісти за кермо вже через 2 години після вживання — попри об’єктивне погіршення навичок.
Ще один важливий висновок: біохімічні аналізи крові та слини не завжди точно відображають ступінь порушення водійських функцій. Тобто, рівень ТГК не є надійним індикатором безпеки за кермом.
Нові дані свідчать: навіть помірне вживання канабісу може впливати на поведінку водія до шести годин. Це ставить під сумнів попередні уявлення про “безпечний” інтервал і змушує переглянути підходи до контролю за водінням у стані сп’яніння.