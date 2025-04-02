Як довго марихуана впливає на водія – дослідження

Як довго марихуана впливає на водія. / © Pixabay.com/Pexels

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Вплив марихуани на здатність керувати авто триває довше, ніж передбачалося раніше. Дослідження із використанням симуляторів водіння виявило, що після вдихання парів ТГК — основної психоактивної речовини канабісу — у водіїв зберігається знижена увага та реакція значно довше, ніж три години, які раніше вважалися критичними.

Про це розповідає “Автотема”.

Тестування на симуляторах і несподівані результати

Раніше науковці здебільшого зосереджувались на коротких періодах дії ТГК та обмеженому наборі показників. Цього разу команда Єльського університету разом із колегами провела більш комплексне подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження.

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У випробуванні взяли участь 38 водіїв віком 18–40 років, які регулярно вживають канабіс, але перед тестуванням утримувалися від нього принаймні добу. У різні дні учасники вдихали пари із ТГК у концентрації 5,9%, 13% або плацебо. Після цього вони чотири рази протягом 8 годин проходили серію завдань на симуляторі: обгін, дотримання смуги руху та безпечна дистанція.

Наслідки вживання — довші та серйозніші

У тих, хто вдихав пари з високим вмістом ТГК, виявили порушення уваги та координації до 5,5 годин після вживання. Для менш насичених парів цей період становив близько 3,5 годин. Поширені помилки — погане утримання смуги, затримки в реакції на перешкоди та необережні маневри.

Цікаво, що більшість учасників вважала себе здатними сісти за кермо вже через 2 години після вживання — попри об’єктивне погіршення навичок.

Ще один важливий висновок: біохімічні аналізи крові та слини не завжди точно відображають ступінь порушення водійських функцій. Тобто, рівень ТГК не є надійним індикатором безпеки за кермом.

Нові дані свідчать: навіть помірне вживання канабісу може впливати на поведінку водія до шести годин. Це ставить під сумнів попередні уявлення про “безпечний” інтервал і змушує переглянути підходи до контролю за водінням у стані сп’яніння.