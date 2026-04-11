Заощаджувати пальне можна різними способами / © Associated Press

Стрімке зростання цін на пальне змушує водіїв шукати нові способи економії. Інструктори та інженери стверджують, що, змінюючи стиль водіння, можна значно знизити витрати пального.

Ось декілька рекомендацій, які збережуть гаманець від зайвих витрат на пальне:

Швидкість

Фахівці рекомендують знизити швидкість приблизно на 10%. Це майже не вплине на час у дорозі, зате допоможе помітно скоротити витрату пального, особливо під час тривалих поїздок трасою.

Їздіть плавно

Різкі розгони та гальмування — головні «вороги» економії.

Натомість варто:

заздалегідь оцінювати дорожню ситуацію

враховувати світлофори та перехрестя

підтримувати рівномірну швидкість

Такий стиль не лише зменшує витрати, а й підвищує безпеку.

Контролюйте тиск у шинах

Недостатній тиск збільшує опір коченню, а отже — і витрату пального. Причини можуть бути різні:

проколи чи пошкодження

несправність клапанів

природна втрата повітря після їзди поганими дорогами

Важливо: використовуйте застосунки для пошуку дешевшого пального.

Нагадаємо, попри нинішню нестабільність, експерти прогнозують поступове вирівнювання ситуації. Очікується, що вже протягом місяця ринок нафти повернеться до більш передбачуваного діапазону, а разом із ним стабілізуються й ціни на пальне в Україні. Втім, цей процес не буде миттєвим.