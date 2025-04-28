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Як і де штрафуватимуть водія без окулярів — деталі
Якщо людина має поганий зір, але нехтує носінням окулярів за кермом, ця звичка може обійтися їй в значну суму.
Водій без окулярів може отримати 16 тис. грн штрафу на території Польщі. Там водії з України часто нехтують ознайомленням із місцевими правилами дорожнього руху, що часто тягне серйозні наслідки. В Польщі дуже суворо ставляться до дотримання вимог щодо зору водія.
Про це йдеться у повідомленні видання “Автотема”.
Якщо водій має користуватися окулярами або контактними лінзами, але нехтує цим правилом за кермом, він може заплатити до 1 500 злотих (близько 16 тис. грн за актуальним курсом). У випадках, коли це призводить до серйозних наслідків, порушників на додачу до штрафу можуть позбавити водійських прав.
Польські правоохоронці старанно перевіряють дотримання цього правила. Якщо водія зупинять без окулярів, при тому що в його документах є відповідна відмітка, це вважатиметься серйозним порушенням. І справа тут не лише у формальностях — йдеться насамперед про безпеку на дорозі.
Водіям в Україні теж радять пам’ятати про наслідки і штрафи недотримання правил.
В Україні вимоги до зору також існують, але їх дотримання контролюється переважно під час проходження медкомісії, і ці дані не вносяться безпосередньо до водійських прав. Натомість у Польщі ця інформація фіксується офіційно і ретельно контролюється, а за її ігнорування жорстко штрафують.
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