Як не вбити машину під час "прикурювання": ключові поради водіям

Як не вбити машину під час "прикурювання". / © pixabay.com

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Розряджений акумулятор — одна з найпоширеніших проблем серед водіїв. У таких випадках часто використовують метод “прикурювання” від іншої машини.

Проте експерти “SUV News” застерігають, що неправильна процедура може призвести до серйозних поломок і навіть вивести автомобіль із ладу.

Механіки наголошують: приєднувати кабелі потрібно лише при заглушених двигунах. Спочатку підключають плюс, потім мінус. Від’єднання — у зворотному порядку. Це знижує ризик короткого замикання, особливо якщо контактна частина випадково торкнеться кузова.

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Після підключення кабелів слід на 3–5 хвилин завести двигун донора, але перед запуском іншого автомобіля — обов’язково заглушити його, щоб уникнути перенавантаження генератора.

Ще один важливий момент — сумісність техніки. Слабкий донор не підходить для запуску авто з потужною батареєю, наприклад, позашляховика чи спорткара. Таке “прикурювання” може спричинити перегрів, збої або поломку електронних систем.

Також рекомендується дати розрядженому акумулятору кілька хвилин для часткового відновлення перед спробою запуску. Це зменшує ризик корозії клем і підвищує шанси на успішний старт.

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