Авто Світ
28
3 хв

Як обрати комплектацію авто: якими опціями водії справді користуються щодня

Дослідження показують, що більшість водіїв користуються лише частиною функцій авто. У матеріалі — які опції справді потрібні щодня.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Купівля авто

Купівля авто / © Associated Press

Сучасні автомобілі пропонують десятки опцій, але далеко не всі з них потрібні у повсякденному користуванні. Частина функцій лише підвищує ціну авто, хоча на практиці ними майже не користуються.

Експерти “Auto 24” радять орієнтуватися не на кількість технологій, а на те, що дійсно дає комфорт і безпеку.

Опції, які водії використовують найчастіше

Паркувальні датчики та камери

За даними дослідження Uswitch, 62% водіїв регулярно покладаються на паркувальні датчики, а 57% — на камери заднього огляду. Основні причини — безпека та зручність під час маневрування у тісних дворах та переповнених паркінгах.

Підігрів сидінь і дзеркал

Підігрів сідінь в машині / © Фото з відкритих джерел

Підігрів сідінь в машині / © Фото з відкритих джерел

36% респондентів назвали підігрів сидінь однією з найкорисніших опцій, а 40% — підігрів зовнішніх дзеркал. Враховуючи український клімат, ці функції забезпечують комфорт майже пів року.

Мультимедіасистема з Apple CarPlay / Android Auto

Мультимедіасистема в авто / © Фото з відкритих джерел

Мультимедіасистема в авто / © Фото з відкритих джерел

Смартфон фактично став центром управління: навігація, музика, дзвінки, месенджери. Тому інтеграція телефону з екраном авто перетворилася на базову потребу. CarPlay та Android Auto дозволяють працювати з навігацією, викликами та медіа, не відволікаючись від дороги.

Безключовий доступ

Кнопка Start/Stop та автоматичне відкривання дверей давно стали нормою. Ті, хто спробував безключову систему, до замка запалювання вже не повертаються.

Датчики світла і дощу, клімат-контроль

Датчики світла та дощу, клімат-контроль. / © auto.24tv

Датчики світла та дощу, клімат-контроль. / © auto.24tv

Ці “непомітні” функції значно спрощують керування. Машина сама вмикає фари у темряві, активує двірники під час дощу та підтримує комфортну температуру без участі водія.

Що дає базова комплектація (на прикладі Vitara)

Навіть стартова версія моделі пропонує набір справді корисних функцій:

  • мультимедіа з 7-дюймовим екраном і CarPlay / Android Auto;

  • безключовий доступ і запуск двигуна кнопкою;

  • камера заднього огляду;

  • підігрів передніх сидінь;

  • датчики світла і дощу.

У базі зібрано все необхідне для щоденного комфорту — без переплати за рідковживані технології.

Коли варто обирати дорожчу комплектацію

Додаткові опції мають сенс, якщо:

  • ви часто їздите за місто й потрібен повний привід;

  • важливий розширений пакет безпеки;

  • плануєте інтенсивну експлуатацію та хочете максимум комфорту.

Однак надлишок технологій може ускладнити керування — деякі системи потребують навчання або працюють нестабільно в українських умовах (наприклад, зчитування знаків чи контроль розмітки).

Опція / Система

Є в комплектаціях

Для чого потрібна

Реальне використання

Рекомендація

Мультимедіа (Clarion 7" або Pioneer 9") з Apple CarPlay / Android Auto

GL / GL+ / GLX

Зручна навігація, музика, дзвінки

90 % водіїв користуються постійно

Брати обов’язково

Безключовий доступ + кнопка запуску

GL / GL+ / GLX

Зручно, не треба шукати ключі

Кожен день

Варто мати

Камера / парктронік

GL+ / GLX

Полегшує паркування

62 % водіїв назвали найкориснішою опцією

Дуже бажано

Повний привід ALLGRIP

GL+ (опц.) / GLX

Безпечніше на слизьких і ґрунтових дорогах

Реально потрібен, якщо часто їздите за місто

Лише для активних подорожей

Клімат-контроль / датчики дощу і світла

GL / GL+ / GLX

Автоматично підтримує комфорт

Використовується постійно

Обовʼязково

Підігрів сидінь / дзеркал

GL+ / GLX

Комфорт узимку

Особливо актуально в Україні

Дуже рекомендовано

Механічна 6 МКП

GL / GL+

Контроль, дешевше обслуговування

Любителі “механіки” — 25% ринку

Для тих, хто любить контроль

Автоматична КПП

GL+ / GLX

Зручність у місті

75% водіїв надають перевагу автомату

Найкраще для міських поїздок

Опції, без яких можна обійтись

Більшість водіїв зізнаються, що практично не використовують:

  • керування мультимедіа жестами;

  • зайві сенсорні панелі та другорядні екрани;

  • панорамні дахи (особливо без шторки — салон швидко нагрівається);

  • шкірозамінник, що перегрівається влітку і холодний взимку.

Такі рішення додають “ефектності”, але рідко — реального комфорту.

Висновок

Під час вибору комплектації варто поставити собі три запитання:

  1. Чи користуватимусь я цією функцією регулярно?

  2. Чи підвищує вона комфорт або безпеку саме в моїх умовах?

  3. Чи не переплачую я за непотрібні технології?

На практиці добре оснащена базова версія часто виявляється оптимальним вибором. А додаткові опції варто обирати лише ті, які принесуть реальну користь у щоденній експлуатації.

