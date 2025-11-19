Як обрати комплектацію авто: якими опціями водії справді користуються щодня

Купівля авто / © Associated Press

Сучасні автомобілі пропонують десятки опцій, але далеко не всі з них потрібні у повсякденному користуванні. Частина функцій лише підвищує ціну авто, хоча на практиці ними майже не користуються.

Експерти “Auto 24” радять орієнтуватися не на кількість технологій, а на те, що дійсно дає комфорт і безпеку.

Опції, які водії використовують найчастіше

Паркувальні датчики та камери

За даними дослідження Uswitch, 62% водіїв регулярно покладаються на паркувальні датчики, а 57% — на камери заднього огляду. Основні причини — безпека та зручність під час маневрування у тісних дворах та переповнених паркінгах.

Підігрів сидінь і дзеркал

Підігрів сідінь в машині / © Фото з відкритих джерел

36% респондентів назвали підігрів сидінь однією з найкорисніших опцій, а 40% — підігрів зовнішніх дзеркал. Враховуючи український клімат, ці функції забезпечують комфорт майже пів року.

Мультимедіасистема з Apple CarPlay / Android Auto

Мультимедіасистема в авто / © Фото з відкритих джерел

Смартфон фактично став центром управління: навігація, музика, дзвінки, месенджери. Тому інтеграція телефону з екраном авто перетворилася на базову потребу. CarPlay та Android Auto дозволяють працювати з навігацією, викликами та медіа, не відволікаючись від дороги.

Безключовий доступ

Кнопка Start/Stop та автоматичне відкривання дверей давно стали нормою. Ті, хто спробував безключову систему, до замка запалювання вже не повертаються.

Датчики світла і дощу, клімат-контроль

Датчики світла та дощу, клімат-контроль. / © auto.24tv

Ці “непомітні” функції значно спрощують керування. Машина сама вмикає фари у темряві, активує двірники під час дощу та підтримує комфортну температуру без участі водія.

Що дає базова комплектація (на прикладі Vitara)

Навіть стартова версія моделі пропонує набір справді корисних функцій:

мультимедіа з 7-дюймовим екраном і CarPlay / Android Auto;

безключовий доступ і запуск двигуна кнопкою;

камера заднього огляду;

підігрів передніх сидінь;

датчики світла і дощу.

У базі зібрано все необхідне для щоденного комфорту — без переплати за рідковживані технології.

Коли варто обирати дорожчу комплектацію

Додаткові опції мають сенс, якщо:

ви часто їздите за місто й потрібен повний привід;

важливий розширений пакет безпеки;

плануєте інтенсивну експлуатацію та хочете максимум комфорту.

Однак надлишок технологій може ускладнити керування — деякі системи потребують навчання або працюють нестабільно в українських умовах (наприклад, зчитування знаків чи контроль розмітки).

Опція / Система Є в комплектаціях Для чого потрібна Реальне використання Рекомендація Мультимедіа (Clarion 7" або Pioneer 9") з Apple CarPlay / Android Auto GL / GL+ / GLX Зручна навігація, музика, дзвінки 90 % водіїв користуються постійно Брати обов’язково Безключовий доступ + кнопка запуску GL / GL+ / GLX Зручно, не треба шукати ключі Кожен день Варто мати Камера / парктронік GL+ / GLX Полегшує паркування 62 % водіїв назвали найкориснішою опцією Дуже бажано Повний привід ALLGRIP GL+ (опц.) / GLX Безпечніше на слизьких і ґрунтових дорогах Реально потрібен, якщо часто їздите за місто Лише для активних подорожей Клімат-контроль / датчики дощу і світла GL / GL+ / GLX Автоматично підтримує комфорт Використовується постійно Обовʼязково Підігрів сидінь / дзеркал GL+ / GLX Комфорт узимку Особливо актуально в Україні Дуже рекомендовано Механічна 6 МКП GL / GL+ Контроль, дешевше обслуговування Любителі “механіки” — 25% ринку Для тих, хто любить контроль Автоматична КПП GL+ / GLX Зручність у місті 75% водіїв надають перевагу автомату Найкраще для міських поїздок

Опції, без яких можна обійтись

Більшість водіїв зізнаються, що практично не використовують:

керування мультимедіа жестами;

зайві сенсорні панелі та другорядні екрани;

панорамні дахи (особливо без шторки — салон швидко нагрівається);

шкірозамінник, що перегрівається влітку і холодний взимку.

Такі рішення додають “ефектності”, але рідко — реального комфорту.

Висновок

Під час вибору комплектації варто поставити собі три запитання:

Чи користуватимусь я цією функцією регулярно? Чи підвищує вона комфорт або безпеку саме в моїх умовах? Чи не переплачую я за непотрібні технології?

На практиці добре оснащена базова версія часто виявляється оптимальним вибором. А додаткові опції варто обирати лише ті, які принесуть реальну користь у щоденній експлуатації.