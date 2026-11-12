Як підготувати авто до зими: повний чекліст для водія

Щоб підготувати авто до зими, перевірте акумулятор, антифриз, склоомивач, щітки, оливу та освітлення / © Pixabay

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З настанням холодів автомобіль потребує особливої уваги: низькі температури впливають на роботу акумулятора, двигуна та інших важливих систем. Щоб уникнути можливих проблем взимку і впевнено почуватися на засніжених дорогах, варто заздалегідь перевірити технічний стан авто та підготувати його до зими.

Про це пише Uamotors.

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Перевірте акумулятор

У холодну погоду акумулятор зазнає більшого навантаження: через сильні морози його ємність зменшується, а моторна олива густіє. Крім того, більше енергії потрібно для обігріву салону, скла та сидінь.

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Подбайте про зимові шини

Від стану шин залежать зчеплення з дорогою та керованість автомобіля, тому не чекайте першого снігу, щоб перейти на зимові. Заміну рекомендують проводити, коли середньодобова температура протягом тижня тримається на рівні +5…+7 °C або нижче.

Подбайте про моторну оливу та технічні рідини

Перед холодами перевірте рівень моторної оливи, охолоджувальної та гальмівної рідин. Моторну оливу радять змінювати через 8 000 км після чергового технічного обслуговування.

Антифриз слід замінити, якщо він помутнів або містить осад. Загалом охолоджувальну рідину рекомендують оновлювати раз на два роки. З такою самою періодичністю варто міняти й гальмівну.

Не забувайте про рідину для омивання скла. Під час купівлі остерігайтеся підробок, а перед використанням перевірте засіб на морозостійкість.

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Огляньте повітряний фільтр

Особливо важливо стежити за станом повітряного фільтра, якщо ви часто їздите брудними й запиленими дорогами. Узимку до звичайного бруду додаються ще й дорожні реагенти.

Перевірте обігрівач

Взимку часто запотіває лобове скло, це відбувається в результаті того, що волога, яка перебуває в салоні, конденсується на холодному склі, що, в свою чергу, призводить до зниження видимості. Пари води, що містяться в повітрі, які надходить з відкритого вікна чи навіть з нашого дихання, викликають саме таке запотівання скла. Справний обігрівач вирішує цю проблему за декілька хвилин. Якщо ви впевнені, що обігрів працює нормально, але скло продовжує запотівати, то варто перевірити, чи не просочується повітря через двері або вікна, підвищуючи тим самим рівень вологості.

Раніше ми писали навіщо водії надівають пластикові стяжки на шини автомобіля взимку. Більше про це читайте у новині.









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