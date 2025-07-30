Як подолати бездоріжжя без шкоди для авто: інструктор пояснив

Як подолати бездоріжжя без шкоди для авто / © Pixabay

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Влітку багато українців прагнуть відпочити на озерах чи дачах, але часто шлях до бажаного місця проходить через розбиті ґрунтові дороги. Неправильна поведінка за кермом може перетворити таку поїздку на справжній кошмар. Автоінструктор із 25-річним стажем поділився найпоширенішими помилками водіїв і дав цінні поради, як їх уникнути.

Про це пише UAmotors.

Оцінка маршруту та правильна техніка водіння

Перш ніж з’їжджати з асфальту на ґрунтову дорогу, рекомендується зупинитися та візуально оцінити найближчий відрізок шляху. Це займає мінімум часу, але дозволяє завчасно виявити потенційні перешкоди, глибокі ями або небезпечні ділянки.

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Уникайте руху глибокими коліями, залишеними іншими автомобілями. Їзда по таких коліях значно знижує керованість машини та збільшує ризик застрягання. Крім того, це може призвести до пробуксовування, що критично перегріває двигун та трансмісію.

На нестабільному покритті не робіть різких рухів кермом або педалями. Плавно та рівномірно переміщайтеся, щоб зберегти зчеплення з дорогою та контроль над автомобілем.

Рух на підйомах та спусках

На підйомах використовуйте знижену передачу і уникайте різкого підвищення обертів, щоб запобігти пробуксовуванню коліс.

На спусках не гальмуйте різко, щоб уникнути занесення. Краще застосовувати гальмування двигуном, що дозволяє плавно контролювати швидкість.

Що мати з собою в дорозі

Перед поїздкою на природу завжди корисно покласти в багажник лопату та буксирувальний трос. Ці прості інструменти стануть у пригоді в непередбачених ситуаціях і допоможуть вам або іншим водіям вибратися зі скрутного становища. Пам’ятайте, що уважність та знання основних правил поведінки на ґрунтових дорогах значно підвищать вашу безпеку та дозволять повноцінно насолодитися відпочинком.

Нагадаємо, кожна зупинка автомобіля патрульною поліцією — це стресова ситуація, в якій будь-яке необережне слово може мати серйозні наслідки.

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