Як правильно перевірити рівень масла, щоб не вбити двигун автівки

Забезпечення правильного рівня масла важливе для нормальної роботи двигуна / © Pixabay

Низький рівень оливи в картері — найперша причина, через яку негайно треба глушити двигун і виявляти технічну допомогу.

Про це пише Motor Media Revier.

Якщо оливи в моторі буде мало, на панелі приладів загориться аварійна червона лампочка і водій отримає попередження в інший спосіб.

Але це вже буде крайній випадок, коли треба глушити двигун — тобто рівень оливи треба контролювати вчасно і систематично. Особливо якщо йдеться про сучасні двигуни, які споживають оливу з апетитом 0,5 — 1,0 л/1000 км.

Якщо в першому випадку на двигун чекає лавиноподібний знос деталей і аварійна зупинка, то в другому — підвищена втрата оливи через надмірне згорання та витоки. Тому важливо регулярно перевіряти рівень оливи.

Як це зробити правильно:

Прогрівати двигун необов’язково. Неважливо, гарячим буде двигун, чи холодним. Але якщо він буде прогрітим, після вимкнення мотора треба зачекати 3 — 5 хвилин, щоб масло з усіх каналів збігло в картер, де власне і перевіряється рівень.

Міряти рівень оливи, коли працює двигун не можна.

Поставте машину на рівну поверхню. Якщо машина стоятиме не горизонтально, а на ухилі, це може спотворити показання.

Відкрийте капот і знайдіть масляний щуп — зазвичай він має яскраву пластикову ручку.

Акуратно витягніть щуп і протріть його нижній кінець чистою тканиною, серветкою чи паперовим рушником, щоб видалити залишки олії.

Тепер виконуйте власне замір. Вставте щуп у гніздо до упору, потім знову витягніть.

Оцініть рівень оливи. На щупі є мітки MIN та MAX. Олива повинна бути між ними. В двигунах, які не відрізняються надмірною витратою оливи, влітку краще тримати рівень ближче до максимуму, взимку — до мінімуму. Але в моторі з «масложором» бажано завжди мати оливу ближче до верхньої межі.

