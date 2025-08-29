ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
2 хв

Як правильно перевірити рівень масла, щоб не вбити двигун автівки

Одним із важливих аспектів регулярного обслуговування транспортного засобу є перевірка рівня масла в автомобільному двигуні

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Забезпечення правильного рівня масла важливе для нормальної роботи двигуна

Забезпечення правильного рівня масла важливе для нормальної роботи двигуна / © Pixabay

Низький рівень оливи в картері — найперша причина, через яку негайно треба глушити двигун і виявляти технічну допомогу.

Про це пише Motor Media Revier.

Якщо оливи в моторі буде мало, на панелі приладів загориться аварійна червона лампочка і водій отримає попередження в інший спосіб.

Але це вже буде крайній випадок, коли треба глушити двигун — тобто рівень оливи треба контролювати вчасно і систематично. Особливо якщо йдеться про сучасні двигуни, які споживають оливу з апетитом 0,5 — 1,0 л/1000 км.

Якщо в першому випадку на двигун чекає лавиноподібний знос деталей і аварійна зупинка, то в другому — підвищена втрата оливи через надмірне згорання та витоки. Тому важливо регулярно перевіряти рівень оливи.

Як це зробити правильно:

  • Прогрівати двигун необов’язково. Неважливо, гарячим буде двигун, чи холодним. Але якщо він буде прогрітим, після вимкнення мотора треба зачекати 3 — 5 хвилин, щоб масло з усіх каналів збігло в картер, де власне і перевіряється рівень.

  • Міряти рівень оливи, коли працює двигун не можна.

  • Поставте машину на рівну поверхню. Якщо машина стоятиме не горизонтально, а на ухилі, це може спотворити показання.

  • Відкрийте капот і знайдіть масляний щуп — зазвичай він має яскраву пластикову ручку.

  • Акуратно витягніть щуп і протріть його нижній кінець чистою тканиною, серветкою чи паперовим рушником, щоб видалити залишки олії.

  • Тепер виконуйте власне замір. Вставте щуп у гніздо до упору, потім знову витягніть.

  • Оцініть рівень оливи. На щупі є мітки MIN та MAX. Олива повинна бути між ними. В двигунах, які не відрізняються надмірною витратою оливи, влітку краще тримати рівень ближче до максимуму, взимку — до мінімуму. Але в моторі з «масложором» бажано завжди мати оливу ближче до верхньої межі.

Раніше повідомлялося, що в автівці є кнопка, яка миттєво скорочує витрати на пальне.

Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie