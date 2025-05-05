Як правильно вмикати кондиціонер в авто у спеку: поради експертів

Кондиціонер в автомобілі / © Getty Images

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Якщо водій вмикає на повну потужність кондиціонера, щойно сівши в розпечене авто, це призводить до перевантаження та неефективної роботи системи кондиціонування.

Про це пише «Автопілот».

Експерти наголошують: вмикати кондиціонер відразу після посадки в розпечений автомобіль — не найкраща ідея. Це не лише неефективно для охолодження, але й створює зайве навантаження на систему.

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У такій ситуації кондиціонер намагається виконати майже неможливе — швидко охолодити перегріте повітря всередині авто.

Оскільки температура в салоні після паркування на сонці значно вища, ніж зовні, кондиціонер (особливо в режимі рециркуляції) просто перекачує цей гаряче повітря, але не встигає його охолоджувати.

Зокрема, спітніле кермо, гарячі металеві пряжки ременів безпеки та самі сидіння продовжують випромінювати накопичене тепло назад у повітря салону.

За словами експертів, найперше, що потрібно зробити, сівши у перегрітий автомобіль, — це відчинити усі двері та вікна на 30-60 секунд. Цей простий прийом дозволяє швидко вивести з салону задушливе, перегріте повітря, яке накопичилося під час стоянки на сонці.

Після того, як ви провітрили салон, можна увімкнути кондиціонер. Однак, не слід забувати перевірити чи налаштовано режим «свіжого повітря».

Раніше ми писали про «секретну кнопку», яка може значно покращити охолодження автомобіля та заощадити пальне.

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