Як розпізнати поломку автоматичної коробки передач: шість тривожних сигналів

Автоматична коробка передач / © pixabay.com

Реклама

Автомобілі з автоматичною коробкою передач набагато зручніші за механічну, однак вони менш надійні та вимагають більших витрат на ремонт, тому водієві слід бути уважним до її стану. Важливо не ігнорувати перші ознаки несправності, адже на початковому етапі її набагато легше усунути.

Як розповів «SUV News» автомеханік зі стажем, існують певні ознаки, за якими можна визначити майбутню поломку АКПП.

Ознаки, які вказують на серйозну несправність

Рух авто у режимі «Паркування»

При вмиканні режиму «Р» машина не фіксується на місці та продовжує рух, це сигналізує про потребу негайного втручання в механізм блокування.

Реклама

Витік мастила

Якщо під припаркованим авто ви помітили маслянисті плями — слід негайно звернутися до автосервісу, адже є загроза порушення герметичності системи. Якщо не полагодити цю несправність, ви ризикуєте зіштовхнутися із повною відмовою АКПП.

Підозрілі звуки

Будь-які дивні звуки (стук, скрип, ляскання) — це тривожний дзвінок. Якщо вони виникають в автоматичній коробці передач, проблема, швидше за все, у пошкоджених внутрішніх елементах.

Неполадки під час зміни швидкостей та пересування

Двигун не відповідає на команди газування

Якщо під час зниження передачі двигун не відповідає на газ, варто перевірити стан гідротрансформатора та клапанної системи автоматичної коробки.

Машина не їде

Абсолютна втрата працездатності АКПП є аварійною ситуацією. Подальший рух власними силами неможливий — потрібне евакуаційне перевезення до автосервісу.

Реклама

Динамічні порушення

Якщо автомобіль буксує при старті або рухається ривками, це може свідчити про знос дисків зчеплення або проблеми з гідротрансформатором. Особливо небезпечно, коли машина їде на нейтральній передачі. Також варто звернути увагу на удари під час перемикання передач і зупинка двигуна при прогріванні.

Раніше ми повідомляли, що в Україні планують збільшити штрафи за перевищення швидкості.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.