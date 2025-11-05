Як швидко навчитися паралельному паркуванню: поради для водіїв

Парковка / © Pixabay

Паралельне паркування біля бордюру часто викликає напругу навіть у досвідчених водіїв, незважаючи на наявність сучасних сенсорів та камер. Українські експерти з водіння та автомеханіки пояснили, чому виникає страх перед цим маневром і дали практичні поради, як його подолати.

Про це пише Твоя машина.

Інструктор із водіння Сергій Литвин із київської автошколи, який має 15-річний досвід, стверджує, що проблема не у фізичній складності паркування:

«Проблема не у складності маневру, а у страху зробити помилку. Коли водій напружений, він перестає бачити простір і орієнтири. Спокій — це половина успіху».

Покрокова інструкція для успішного паркування

Щоб виконати маневр без пошкоджень, експерт радить дотримуватись наступних кроків:

Оцінка місця. Вибирайте проміжок, який хоча б на півтора метра довший за ваш автомобіль. Це дасть простір для маневру. Позиціонування. Під’їдьте до автомобіля, за яким плануєте паркуватися, на відстань близько пів метра. Зупиніться так, щоб задні бампери обох авто були майже на одній лінії. Початок руху. Починайте рух назад, постійно контролюючи ситуацію через дзеркала. Поворот керма. Коли ваш задній бампер опиниться на рівні заднього колеса сусідньої машини, поверніть кермо до бордюру. Вирівнювання. Коли ваш автомобіль стане під кутом приблизно 45 градусів до бордюру, вирівняйте колеса і продовжуйте рух назад, повільно повертаючи кермо у протилежний бік.

Найпоширеніша помилка та поради механіка

Механік Ігор Сопрон зі Львова назвав головну технічну помилку, яка призводить до пошкоджень:

«Найпоширеніша помилка — надто раннє вирівнювання… У результаті передній кут авто врізається у бордюр. Треба дати машині докрутитись і лише потім вирівнювати».

Після успішного паркування експерти радять трохи податися вперед, щоб залишити 50–60 см простору з обох боків від вашого авто. Хоча сучасні авто оснащені камерами та парктроніками, водії не повинні покладатися на них наосліп.

«Найкращий парктронік — власне око. Камери гарні, але вони не замінять досвіду,» — підсумував інструктор Сергій Литвин.

Секрет майстерності простий — чим більше практики, тим спокійніші та точніші рухи. Починати варто на порожній ділянці, щоб перетворити складний маневр на звичайну рутину.

