118
1 хв

Як швидко охолодити салон автівки у спеку: простий метод

Спекотна погода і пекуче сонце шкодять не тільки здоров’ю водія, а й автомобілю — розжарюється кузов, перегрівається салон.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Літня спека може перетворити ваш автомобіль на справжню сауну

Літня спека може перетворити ваш автомобіль на справжню сауну / © Pixabay

У літню спеку салон автівки дуже сильно нагрівається і навіть із увімкненим на повну потужність кондиціонером доводиться довго чекати, доки він охолоне. Утім, існує простий спосіб швидко знизити температуру в авто.

Про це повідомляє видання The Sun.

Експерти радять: щоб салон авто швидше охолов, варто добре його провітрити. Спочатку треба відкрити двері, а потім зачинити їх, опустити скло та увімкнути обдування хоча б на 30-60 секунд.

Після цього необхідно закрити усі вікна та лише тоді увімкнути кондиціонер.

Корисно кілька разів запустити омивач — ви охолодите і лобове скло, і короб притоку повітря, з якого відбувається забір повітря. Можна просто рясно полити скло водою з пляшки.

Раніше ми писали, як зрозуміти та на що звернути увагу, якщо зламався кондиціонер у машині.

