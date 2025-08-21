Як швидко охолодити салон автівки у спеку: простий метод

Літня спека може перетворити ваш автомобіль на справжню сауну / © Pixabay

У літню спеку салон автівки дуже сильно нагрівається і навіть із увімкненим на повну потужність кондиціонером доводиться довго чекати, доки він охолоне. Утім, існує простий спосіб швидко знизити температуру в авто.

Експерти радять: щоб салон авто швидше охолов, варто добре його провітрити. Спочатку треба відкрити двері, а потім зачинити їх, опустити скло та увімкнути обдування хоча б на 30-60 секунд.

Після цього необхідно закрити усі вікна та лише тоді увімкнути кондиціонер.

Корисно кілька разів запустити омивач — ви охолодите і лобове скло, і короб притоку повітря, з якого відбувається забір повітря. Можна просто рясно полити скло водою з пляшки.

