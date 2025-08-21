- Дата публікації
Як швидко охолодити салон автівки у спеку: простий метод
Спекотна погода і пекуче сонце шкодять не тільки здоров’ю водія, а й автомобілю — розжарюється кузов, перегрівається салон.
У літню спеку салон автівки дуже сильно нагрівається і навіть із увімкненим на повну потужність кондиціонером доводиться довго чекати, доки він охолоне. Утім, існує простий спосіб швидко знизити температуру в авто.
Про це повідомляє видання The Sun.
Експерти радять: щоб салон авто швидше охолов, варто добре його провітрити. Спочатку треба відкрити двері, а потім зачинити їх, опустити скло та увімкнути обдування хоча б на 30-60 секунд.
Після цього необхідно закрити усі вікна та лише тоді увімкнути кондиціонер.
Корисно кілька разів запустити омивач — ви охолодите і лобове скло, і короб притоку повітря, з якого відбувається забір повітря. Можна просто рясно полити скло водою з пляшки.
