Як уникнути штрафу за непристебнутий ремінь: поради, які справді працюють

Як уникнути штрафу за непристебнутий ремінь. / © pexels.com/thelazyartist

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В Україні за непристебнутий ремінь безпеки передбачений штраф у розмірі 510 гривень. Однак попри вимоги закону, багато водіїв і пасажирів продовжують ігнорувати це правило, наражаючи себе не лише на санкції, а й на смертельну небезпеку.

Про це розповідає GSM info.

Щоб уникнути покарання й водночас зробити поїздки безпечнішими, експерти рекомендують дотримуватися кількох ефективних порад:

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Завжди пристібайтесь. Це основне правило, про яке нагадують усі інструкції з безпеки. Пристебнутий ремінь — це не лише обов’язок перед законом, а й елементарний захист життя у разі аварії.

Використовуйте світловідбиваючі накладки. Такі аксесуари роблять ремінь помітним здалеку, що особливо корисно в нічний час. Поліцейські можуть швидко переконатися, що ви пристебнуті, і не зупинятимуть вас без потреби.

Носіть світлий верхній одяг. Світлий одяг краще контрастує з темним ременем, тому не залишає сумнівів у тому, що він на вас застібнутий. Це знижує ризик непорозумінь.

Не ховайте ремінь під одягом. Якщо ремінь проходить під курткою або светром, це може створити враження, ніби ви його не використовуєте. Поліцейські можуть зупинити вас саме через це.

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Що робити, якщо штраф уже виписали?

Якщо ви впевнені, що були пристебнуті, але отримали штраф, не поспішайте його сплачувати. У разі відсутності відео- чи фотодоказів з боку поліцейських, ви можете оскаржити постанову в суді. Такі випадки не рідкість — іноді водій знімає ремінь уже після зупинки, що може призвести до помилкової оцінки з боку правоохоронців.

Дотримання правил дорожнього руху — це не лише спосіб уникнути штрафу. Це насамперед гарантія вашої безпеки й збереження життя пасажирів.