Як вас обманюють на СТО: один знак допоможе дізнатися правду про ремонт авто

Багато автовласників стикаються з проблемою несумлінних автосервісів, де майстри можуть імітувати заміну дорогих деталей. Відомий американський механік і YouTube-блогер Скотті Кілмер (Scotty Kilmer) поділився простим та ефективним методом, який дозволяє легко перевірити чесність виконаного ремонту.

Про це він розповів у своєму відео на YouTube.

Метод «Хрестика» для перевірки СТО

За словами Кілмера, перед тим, як залишити автомобіль на ремонт, водій повинен провести фотофіксацію тих вузлів, які підлягають заміні або ремонту. Однак для стовідсоткової впевненості він радить використовувати «контрольну мітку».

«Як зрозуміти, чи справді міняли деталі? Перед здачею авто сфотографуйте їх або зробіть позначку — маленький 'X' фарбою або металевим скребком. Якщо після ремонту цей знак залишився на місці — вас просто обдурили», — пояснив механік.

Таким чином, якщо на «новій» деталі ви виявите свій старий «Х», це однозначно свідчитиме про те, що майстер просто взяв гроші, але не виконав обіцяну роботу.

Уникайте нав’язливих «профілактичних» послуг

Крім того, Скотті Кілмер застерігає водіїв від «нав’язливих» додаткових послуг. Недобросовісні СТО часто пропонують «для профілактики» непотрібні роботи, як-от регулярне вирівнювання коліс або заміна деталей, які насправді є справними.

Такі «поради» мають єдину мету — збільшити фінальний рахунок за ремонт. Фахівець підкреслює, що увага, фотофіксація та здоровий скепсис є головними інструментами, які допоможуть автовласникам не стати жертвою шахрайства на автосервісах.

