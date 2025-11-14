Як відновити втрачений поліс автоцивілки: покрокові поради водіям

Автоцивілка / © news2000.com.ua

В Україні наявність поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ, або «автоцивілки») є законодавчою вимогою. Його відсутність під час перевірки поліцією тягне за собою штраф. Проте, що робити, якщо страховий документ було втрачено?

Як повідомляє страхова компанія «Арсенал», незалежно від того, чи був поліс оформлений у паперовому чи електронному вигляді, його легко відновити.

Електронний vs. паперовий поліс

З моменту впровадження електронного поліса ОСЦПВ, він має таку ж юридичну силу, як і традиційний паперовий.

Електронний поліс (Е-ОСЦПВ). Документ надходить на електронну пошту у форматі PDF, що гарантує його збереження. Його зручно зберігати на смартфоні чи планшеті. Навіть у разі випадкового видалення або втрати доступу до пошти, його легко відновити.

Паперовий поліс. Його легше втратити, пошкодити, або забути вдома.

Законодавство та процедура відновлення

Згідно з чинним законодавством України, у разі втрати поліса страхова компанія зобов’язана видати дублікат протягом семи календарних днів після звернення страхувальника. Ця вимога стосується обох форматів документа.

Як отримати дублікат:

Звернутися до страхової компанії, де оформлявся поліс. Подати заяву із зазначенням причин втрати. Зазвичай достатньо заповнити електронну заявку на сайті страховика. Новий документ надійде на електронну пошту. Дублікат видається у паперовому вигляді, засвідчений печаткою компанії.

Новий документ матиме позначку «дублікат» та збереже всі попередні дані, включно із серією та номером оригінального поліса. Ця послуга надається водіям безкоштовно.

Якщо страхова компанія відмовляє у видачі копії, автовласник має право звернутися зі скаргою до МТСБУ (Моторного (транспортного) страхового бюро України). У разі неможливості особисто отримати дублікат, це може зробити уповноважений представник за довіреністю.

