Як мороз впливає батарею електромобіля: експерти пояснили

Всупереч поширеним побоюванням, взимку електромобілі втрачають не половину запасу ходу, а в середньому від 10% до 30%. Лише за екстремально низьких температур цей показник може сягати 40%. Основна причина — уповільнення хімічних реакцій (руху іонів) у холодній батареї.

Про це пише UAmotors.

Експерти наголошують — енергія не зникає безслідно, а стає тимчасово недоступною. Щойно акумулятор прогрівається, його ємність відновлюється. Сучасні авто оснащені системами термостабілізації, які допомагають підтримувати батарею в тонусі та бережуть її ресурс.

Значну частину енергії також «з’їдають» звички водіїв: інтенсивний обігрів салону, світло фар та підігрів скла. Щоб мінімізувати втрати, фахівці радять:

Прогрівати авто, поки воно стоїть на зарядці.

Утримувати рівень заряду не нижче 20-30% .

Використовувати режим рекуперації та еко-драйву.

Нагадаємо, сучасна автомобільна індустрія відходить від створення «вічних» машин. Виробники відверто чи приховано стимулюють швидшу ротацію моделей та залежність від сервісних центрів. Як результат, попри гучні заяви про технологічність та паливну ефективність, конструкції стають менш стійкими до зносу. Проте, за словами провідного автоексперта, найбільшої шкоди ресурсу автомобіля завдає не завод, а сам власник через свої необачні звички.

