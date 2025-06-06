Як зекономити до 100 літрів пального на автоматі: проста порада для водіїв

Як зекономити до 100 літрів пального. / © Pixabay

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Автомобілі з автоматичною трансмісією значно зручніші для водіння, ніж з механікою. Проте, за неправильного використання, вони можуть витрачати більше пального. Експерти стверджують: якщо дотримуватися кількох простих правил, можна зменшити витрати пального до 0,5 літра на кожні 100 км. За рік це — до 100 літрів заощадженого бензину.

Про це розповідають експерти “SUV News”.

Як зазначають фахівці, головний секрет економії на АКПП — їзда на підвищеній передачі. У стандартному режимі коробка-автомат намагається забезпечити динаміку, тому часто перемикається на нижчі передачі. Це підвищує витрати пального.

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Щоб уникнути цього, варто увімкнути ручний режим та самостійно перемкнути селектор на вищу передачу. У такому випадку на панелі замість звичної літери D з’явиться номер передачі.

Навіть у ручному режимі АКПП має вбудовані обмеження: якщо оберти двигуна падають надто низько, коробка автоматично перемкне передачу на нижчу. Тож важливо слідкувати за тахометром і не допускати надто низьких обертів.

Враховуючи середній річний пробіг українських водіїв (15–25 тисяч км), потенційна економія може сягнути 100 літрів пального. З огляду на поточні ціни на заправках, така стратегія допоможе зекономити суттєву суму — яка згодом може покрити частину витрат на обслуговування авто.

Нагадаємо, українські автозаправні станції знизили ціни на бензин марки А-95. Наразі середня вартість цього пального становить близько 54,54 гривні за літр. Попри те, що в майбутньому заправки теоретично можуть підвищити ціну.

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