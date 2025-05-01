Як знизити витрачання пального: що варто прибрати з машини

Якщо хочете знизити витрати на пальне, приберіть зайві аксесуари / © Pixabay

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Багато людей використовують свої автомобілі лише для того, щоб їздити містом — на роботу, до школи, до магазинів тощо. Однак такі короткі відстані вимагають частих зупинок на світлофорі та зміни швидкості, що збільшує споживання пального.

Як зменшити витрачання пального — пише Автотема.

Якщо ви щодня возите багато непотрібних речей у своєму автомобілі, які давно повинні були бути розпаковані, це може збільшити витрачання пального.

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Як не дивно, але просте прибирання у багажному відділенні може помітно допомогти у зменшенні споживання пального.

Принцип дії тут досить простий: чим важчий автомобіль, тим більше зусиль потрібно двигуну для його пересування, а отже, і більше пального витрачається.

Тому, позбувшись зайвої ваги, можна знизити навантаження на транспортний засіб.

Які ж предмети найчастіше «обтяжують» багажник без нагальної потреби

Насамперед, це важкі речі, які не використовуються щодня чи навіть щотижня. Наприклад, якщо ви не збираєтеся на пікнік найближчим часом, немає сенсу постійно возити в багажнику мангал чи гриль. Це досить важкий предмет, який просто додає ваги автомобілю.

З настанням теплої пори року також варто переглянути вміст багажника: величезні ємності із зимовою склоомиваючою рідиною, які займають місце і додають ваги, вже не потрібні до наступного сезону. Ще один предмет — коробка з важкими інструментами. Якщо ви не займаєтеся ремонтом автомобіля регулярно і не передбачається ситуацій, де вам терміново знадобиться весь набір інструментів, можливо, варто залишити їх у гаражі або вдома, взявши з собою лише найнеобхідніше.

Зниження навантаження на транспортний засіб призводить до того, що двигуну доводиться працювати менш інтенсивно для підтримки руху, і як наслідок, витрата пального падає.

Досвідчені водії стверджують, що іноді навіть простого «очищення» багажника від зайвого мотлоху виявляється достатньо для того, щоб показник витрати пального знизився на помітні 2-3%.

Раніше повідомлялося, на якій швидкості авто споживає мінімум пального. Більше про це читайте у новині.