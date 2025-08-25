Як зупинити машину з "автоматом", якщо відмовили гальма: автоінструктор пояснив

Як зупинити авто з "автоматом", якщо відмовили гальма: автоінструктор розповів / © pixabay.com

Відмова гальм в автомобілі з автоматичною коробкою передач — вкрай небезпечна ситуація. Головне правило — не панікувати. Київський автоінструктор Сергій пояснив, як діяти в такій ситуації.

Про це пише «Твоя МАШИНА».

Послідовність дій:

Попередження: увімкніть аварійну сигналізацію, тримайте кермо двома руками та подавайте сигнали іншим водіям світлом фар і клаксоном, щоб звільнити дорогу. Перевірка: спробуйте кілька разів різко натиснути на педаль гальма. Іноді це допомагає відновити тиск у системі. Якщо це не спрацювало, переходьте до наступних кроків. Зменшення швидкості за допомогою коробки: Вимкніть двигун: якщо педаль газу застрягла, переведіть селектор у режим N (нейтраль). Це від’єднає мотор від коліс і припинить розгін.

Перемикайте передачі вниз: у більшості сучасних АКПП є ручний режим. Переходячи на нижчі передачі, ви збільшуєте навантаження на двигун, що допомагає гальмувати. На старих автоматах просто переведіть селектор на позначки L або 1, 2. Використання стоянкового гальма: після того, як швидкість автомобіля знизилася, плавно підтягуйте важіль стоянкового гальма. Різке смикання може призвести до неконтрольованого заносу. Допомога оточення: використовуйте рельєф дороги. Якщо є підйом, спрямуйте машину на нього, щоб природно знизити швидкість. На прямих ділянках можна легенько тертися об бордюр чи сніговий замет, щоб погасити інерцію.

Важливі застереження від автоінструктора:

Не вимикайте запалювання повністю, оскільки це призведе до відключення підсилювачів керма та гальм.

Ніколи не перемикайте селектор у режими P (паркінг) або R (задній хід) під час руху. Це може пошкодити коробку передач і призвести до втрати контролю над автомобілем.

Коли машина повністю зупиниться, зафіксуйте її, переведіть селектор у P та встановіть знак аварійної зупинки. Пам’ятайте, що рухатися далі на такому авто заборонено.

