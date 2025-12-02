ТСН у соціальних мережах

152
2 хв

Вживані авто, які коштують найдорожче: експерт здивував рейтингом

Експерт назвав вживані авто, купівля яких призведе до величезних витрат.

Руслана Сивак
Автомобіль

Автомобіль / © unsplash.com

Купівля деяких популярних вживаних автомобілів може обернутися для нового власника несподівано високими витратами на ремонт. Є п’ять моделей, чиї приховані конструктивні недоліки та висока вартість обслуговування перетворюють їх на фінансово ризикований вибір.

Про це повідомив автоексперт на YouTube-каналі «Юра Горячий».

Експерт наголошує, що проблеми варіюються від вкрай чутливих варіаторів до надскладних у заміні ланцюгів ГРМ.

1. Volvo (XC90, XC60, S90, 2015–2017)

Ранні моделі преміальних кросоверів Volvo, випущені у 2015–2017 роках, несуть високі ризики через перехід компанії на єдину лінійку дволітрових бензинових двигунів. Двигуни вирізняються підвищеним споживанням мастила, схильністю до утворення задирів у циліндрах та несправностями паливних систем.

Усунення цих «болячок» може коштувати близько 3 000 доларів. Рекомендується розглядати моделі винятково від 2017 року випуску та новіші, де більшість конструктивних проблем уже усунуто.

2. Nissan Rogue

Один з найпопулярніших кросоверів у своєму сегменті через доступну ціну. Його головна слабкість — варіатор (CVT), який є надзвичайно чутливим до умов експлуатації.

Варіатор боїться перегрівання, агресивної їзди та різких стартів. Ресурс цієї трансмісії без додаткового охолодження рідко перевищує 150 000–200 000 км. Вихід з ладу варіатора вимагає дорогого ремонту або повної заміни.

3. Audi Q5 та Q7 (з 3.0 бензиновим двигуном)

Купівля цих преміальних кросоверів із 3-літровим бензиновим двигуном може стати фінансовим тягарем через високу вартість регламентних робіт. Надскладна заміна ланцюгового приводу ГРМ. Вартість оригінального комплекту ГРМ становить понад 2 000 доларів.

Через необхідність демонтажу значної частини моторного відсіку вартість самої роботи може сягати 1 000 доларів і більше. Двигун також має високе споживання пального — понад 17 літрів на 100 км.

4. Volkswagen CC (Passat CC, 2011–2012)

Бензинові версії цих моделей з пробігами понад 200 000 км часто страждають від класичних проблем дволітрових двигунів TSI: підвищене споживання мастила та зношені ланцюги ГРМ.

Слабка стійкість кузова до корозії, особливо на авто, імпортовані зі США. Дорогий ремонт двигуна та значне падіння попиту, що призводить до низької ліквідності у разі подальшого продажу.

5. Audi e-tron

Цей електромобіль опинився в антирейтингу не через поломки, а через невиправдане співвідношення ціни та результату на вторинному ринку (вартість понад 30 000 доларів).

Катастрофічно низький запас ходу. Навіть в ідеальному стані батареї реальний пробіг рідко перевищує 300 км, а взимку може падати до 220–250 км. Така автономність є «ганьбою і неповагою до клієнтів» для преміального електрокара з таким високим цінником.

Нагадаємо, український ринок нових легкових автомобілів демонструє значне зростання, зафіксувавши в листопаді найкращий показник продажів за останні 14 місяців. Минулого місяця українці придбали близько 8,3 тисячі нових авто.

Також повідомлялося, що міфи про нібито небезпечне електромагнітне випромінювання в салоні електромобілів були розвінчані ґрунтовним дослідженням, проведеним німецьким автоклубом ADAC спільно з Федеральним відомством радіаційного захисту.

152
