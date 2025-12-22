Які кольори авто найпопулярніші серед українців: МВС опублікувало статистику

Авто / © Pexels

Під час реєстрації транспортного засобу в сервісних центрах МВС обов’язково зазначається його колір. Наразі у реєстраційних документах фіксується 12 стандартних кольорів, а нещодавно до переліку додали ще один – жовтогарячий.

За даними МВС, проаналізувавши реєстрації автомобілів в Україні за рік, можна визначити, які кольори користуються найбільшою популярністю серед автовласників.

Лідери кольорового рейтингу

Сірий – найпопулярніший колір: зареєстровано 129 259 авто.

Чорний – друге місце: 92 041 транспортний засіб.

Білий – трійка лідерів: 83 040 авто.

Інші популярні кольори

Синій – 37 449 авто

Червоний – 19 515

Зелений – 12 429

Коричневий – 6 550

Бежевий – 4 570

Жовтий – 3 346

Помаранчевий – 2 823

Фіолетовий – 932

Найрідкісніший колір

Абсолютний рекордсмен за рідкістю – жовтогарячий: наразі в Україні зареєстровано лише два таких автомобілі. Попри це, поява нового кольору в статистиці свідчить про поступове розширення вибору та зростання індивідуалізації авто серед українців.

Аналітика сервісних центрів МВС показує, що українці все ще надають перевагу практичним та стриманим кольорам, водночас яскраві відтінки поступово набирають популярності.

