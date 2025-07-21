Українці масово купують легкові авто: які моделі найпопулярніші

Які моделі авто купували українці / © Pixabay

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За перші шість місяців 2025 року українці придбали близько 33 тисяч нових легкових автомобілів. Проте лідером продажів став RENAULT Duster.

Про це повідомляє Укравтопром.

Лідери продажів

Беззаперечним бестселером цього періоду став компактний кросовер RENAULT Duster, який розійшовся тиражем у 2480 одиниць.

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Нижче представлений повний список ТОП-10 найпопулярніших моделей:

RENAULT Duster — 2480 одиниць. TOYOTA RAV-4 — 1668 одиниць. HYUNDAI Tucson — 995 одиниць. TOYOTA Land Cruiser Prado — 993 одиниці. BYD Song Plus — 982 одиниці. VOLKSWAGEN ID.Unyx — 830 одиниць. SKODA Kodiaq — 827 одиниць. SKODA Octavia — 778 одиниць. MAZDA CX5 — 731 одиниця. VOLKSWAGEN Touareg — 707 одиниць.

Нагадаємо, питання економії пального турбує кожного водія, особливо на тлі зростання цін на заправках. І хоч багато хто чув про «магічну» швидкість у 90 км/год, експерти наголошують: універсальної цифри не існує.