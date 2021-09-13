Ілон Маск просить працівників Tesla перейти у режим "суперхардкору", щоб впоратися з поставками

Компанія випускала автомобілі без деяких компонентів, зізнався гендиректор.
Генеральний директор Tesla Ілон Маск попросив співробітників перейти у режим "суперхардкору", щоб впоратися з поставками у третьому кварталі.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист, який отримали працівники компанії.
"В кінці кварталу цього разу хвиля поставок є надзвичайно високою, оскільки ми страждали (як і вся промисловість) від надзвичайно серйозного дефіциту деталей", – написав Маск.
Він сказав, що Tesla випустила "багато автомобілів без деяких деталей, які потрібно було додати пізніше". Також він додав, що ця хвиля поставок буде найбільшою в їх історії.
Виробник електрокарів мав рекордні поставки автомобілів протягом квітня-червня. У липні гендиректор заявив, що зростання виробництва у решті цього року буде залежати від ситуації з дефіцитом чіпів, яка "залишається досить серйозною".
Маск традиційно надсилає працівникам електронні листи наприкінці майже кожного кварталу, закликаючи працівників збільшити поставки, а іноді натякаючи на цілі Tesla.
Раніше повідомлялося, що Tesla знову перенесла випуск своєї довгоочікуваної моделі.