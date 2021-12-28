Ілон Маск все бачить: електромобіль Tesla допоміг "спіймати" злісну правопорушницю у Великій Британії (відео)

Тепер їй доведеться сплатити чималий штраф.

Електромобіль Tesla Model 3 зумів спіймати зловмисницю у Великій Британії.

Про це повідомляє Daily Mail.

Як відомо, в електрокарі є режим безпеки під назвою Sentry Mode. Він фіксує на камеру все те, що відбувається навколо автомобіля. Ця функція вкотре підтвердила свою ефективність поруч із торговим центром.

57-річна жінка мабуть, розлючена дуже тісним сусідством з Model 3, вирішила непомітно залишити 10-дюймову подряпину на борту електрокара. Проте вона явно не підозрювала, що ця машина оснащена бортовими камерами.

На кадрах видно, як жінка, підходить до свого автомобіля, нібито щоб взяти щось із переднього сидіння. У цей же час вона лівою рукою бере ключі та залишає подряпину на дверях Tesla Model 3, припаркованих поруч.

Виявивши пошкодження, власник Tesla перевірив записи з камер, які зафільмували обличчя жінки, а також її Nissan Juke разом із номерним знаком – останній кадр вирізали з ролика, що потрапив у ЗМІ. Все це допомогло впізнати і знайти британку, яку, зважаючи на все, не влаштувала близькість електрокара на парковці.

В результаті їй доведеться виплатити господарю Tesla Model 3 1,08 тисячі фунтів стерлінгів (1 450 доларів, прим.), як відшкодування збитків. За даними Daily Mail, це перший випадок у Великій Британії, коли записи з камер електрокара були використані як доказ провини.

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