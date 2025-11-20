Індивідуальні номерні знаки: на яких транспортних засобах можна встановити

Номерні знаки / © Дрогобицька міська рада

В Україні власники транспортних засобів можуть замовити індивідуальні номерні знаки (ІНЗ), щоб персоналізувати свій автомобіль. Водночас порядок їх виготовлення та використання чітко регламентований законодавством.

Про це розповіли в МВС.

На які транспортні засоби дозволено встановлювати ІНЗ

Відповідно до наказу МВС №174 від 11 березня 2016 року та постанови Кабміну №1388 від 7 вересня 1998 року, індивідуальні номерні знаки можна встановлювати на:

легкові автомобілі;

вантажні автомобілі;

автобуси;

мотоцикли, моторолери та мопеди.

Такі знаки виготовляються за замовленням власника і містять унікальну комбінацію літер, цифр або слів відповідно до чинних вимог.

На які транспортні засоби ІНЗ не встановлюються

ІНЗ заборонено встановлювати на причепи, напівпричепи, причепи-дачі та інші причіпні транспортні засоби. Обмеження зумовлене технічними характеристиками номерних знаків та вимогами наказу МВС №166 від 2 березня 2021 року.

Основні правила використання ІНЗ

ІНЗ видається на конкретний транспортний засіб і закріплюється за власником.

При зміні власника знак можна залишити за колишнім власником.

Знак має відповідати стандартам щодо розміру, кольору, формату та не містити неприпустимих позначень.

Код регіону на ІНЗ має відповідати місцю реєстрації авто.

Зберігати ІНЗ можна самостійно — платного зберігання у сервісних центрах МВС не передбачено.

Як замовити індивідуальний номерний знак

ІНЗ можна замовити через Кабінет водія або у сервісному центрі МВС. Онлайн доступні перевірка комбінації символів, оформлення заявки та оплата.

Індивідуальний номерний знак має таку ж юридичну силу, як і стандартний державний номер. Встановлення ІНЗ на транспортні засоби, на які закон не поширюється, вважається порушенням.

