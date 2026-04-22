Іспити для водіїв в Україні хочуть змінити: до чого тут тести англійською та фотофіксація

Іспити для водіїв в Україні хочуть змінити

Реклама

У Міністерстві внутрішніх справ України збираються оновити правила іспитів для водіїв. Йдеться зокрема про оцифрування облич та запровадження англомовних тестів.

Про це йдеться у проєкті наказу МВС «Про внесення змін до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія» від 22 травня 2020 року № 408.

Документ оприлюднили на офіційному сайті МВС для обговорення.

Реклама

Документ має на меті врегулювати переклад водійських іспитів англійською та вдосконалити верифікацію осіб. Якщо наказ підпишуть, це докорінно змінить процедуру отримання водійських посвідчень для іноземців, а також посилить контроль верифікації для майбутніх водіїв.

Після публічних обговорень документ має пройти кілька міністерств: МОЗ, МОН, МЗС та Мінцифри. Якщо зауважень не буде, іноземці зможуть складати іспити на водіїв в Україні англійською мовою у кожному сервісному центрі МВС.

Досі всі іспити у МВС можна складати лише державною мовою. Це правило є нелогічним, адже іноземці, які приїздять до України на постійне проживання, мають всього 60 днів на обмін водійських посвідчень. Обміняти права не можна без іспитів на теорію та практику. За 60 днів іноземці навряд чи можуть вивчити українську мову на достатньому рівні.

Більшість іноземців в Україні не говорить українською, тому не розуміє складних формулювань у правилах дорожнього руху.

Реклама

Ще одна зміна стосується верифікації — перед початком іспитів всіх кандидатів на отримання водійських посвідчень фотографуватимуть. Якщо у реєстрі МВС буде відсутнє відцифроване обличчя особи, її фотографуватимуть на місці. Так унеможливлять складання іспитів замість інших людей.

Реклама