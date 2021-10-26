Історичний успіх: електрокар вперше очолив рейтинг найпопулярніших автомобілів в Європі

Ця модель розійшлася в кількості понад 24 тисячі екземплярів.

Визначився найпопулярніший автомобіль на європейському ринку за підсумками вересня 2021 року .

Так, за інформацією дослідницької компанії JATO Dynamics, цією моделлю вперше за всю історію спостереження став електрокар - Tesla Model 3. Окрім того, вперше рейтинг очолила модель, випущена за межами Європи.

Зазначається, що цей електромобіль минулого місяця розійшовся в кількості 24 591 екземплярів , що на 58 відсотків більше, ніж у вересні 2020 року, і на 42 відсотки – ніж у вересні 2019 року.

На другому місці - Renault Clio (18 264 машини за місяць, -3%), а "бронзу" взяв хетчбек Dacia Sandero (17 988, -3%), який був лідером у липні та серпні. Багаторічний бестселер Volkswagen Golf опинився лише на четвертому місці: 17 507 машин у вересні. Замикає топ-5 лідерів Fiat 500. Автомобіль розійшовся в кількості 16 349 одиниць (-3%). До "десятки" найпопулярніших моделей в Європі також увійшли: Opel/Vauxhall Corsa (15 505 одиниць авто, -41%), Peugeot 2008 (14 931 машин, -16%), Hyundai Tucson (14 088 примірників, +40%) , Peugeot 208 (13 895 машин, -31%) та Renault Captur (13 715 одиниць авто, -36%).

Натомість, Tesla Model 3 не потрапила навіть до десятки найпопулярніших машин у Європі за підсумками дев'яти місяців нинішнього року. У цьому рейтингу перші три місця дісталися Volkswagen Golf (176 061 автомобіль), Toyota Yaris (157 240) та Dacia Sandero (148 523).

Про те, що європейський ринок стрімко змінюється, свідчать і інші цифри статистики. Наприклад, продано 221 500 електромобілів і гібридів, що підзаряджаються (23% ринку), тоді як дизельних машин реалізовано лише 167 тисяч (17% попиту). Лише рік тому ці частки ринку становили 12% і 27% відповідно, а сегмент бензинових машин скоротився з 59% до 57%. Різноманітні кросовери у вересні зайняли 46,5% європейського ринку.

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