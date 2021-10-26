Історичний успіх: електрокар вперше очолив рейтинг найпопулярніших автомобілів в Європі

Ця модель розійшлася в кількості понад 24 тисячі екземплярів.
Визначився найпопулярніший автомобіль на європейському ринку за підсумками вересня 2021 року.
Так, за інформацією дослідницької компанії JATO Dynamics, цією моделлю вперше за всю історію спостереження став електрокар - Tesla Model 3. Окрім того, вперше рейтинг очолила модель, випущена за межами Європи.
Зазначається, що цей електромобіль минулого місяця розійшовся в кількості 24 591 екземплярів, що на 58 відсотків більше, ніж у вересні 2020 року, і на 42 відсотки – ніж у вересні 2019 року.
На другому місці - Renault Clio (18 264 машини за місяць, -3%), а "бронзу" взяв хетчбек Dacia Sandero (17 988, -3%), який був лідером у липні та серпні. Багаторічний бестселер Volkswagen Golf опинився лише на четвертому місці: 17 507 машин у вересні. Замикає топ-5 лідерів Fiat 500. Автомобіль розійшовся в кількості 16 349 одиниць (-3%). До "десятки" найпопулярніших моделей в Європі також увійшли: Opel/Vauxhall Corsa (15 505 одиниць авто, -41%), Peugeot 2008 (14 931 машин, -16%), Hyundai Tucson (14 088 примірників, +40%) , Peugeot 208 (13 895 машин, -31%) та Renault Captur (13 715 одиниць авто, -36%).
Натомість, Tesla Model 3 не потрапила навіть до десятки найпопулярніших машин у Європі за підсумками дев'яти місяців нинішнього року. У цьому рейтингу перші три місця дісталися Volkswagen Golf (176 061 автомобіль), Toyota Yaris (157 240) та Dacia Sandero (148 523).
Про те, що європейський ринок стрімко змінюється, свідчать і інші цифри статистики. Наприклад, продано 221 500 електромобілів і гібридів, що підзаряджаються (23% ринку), тоді як дизельних машин реалізовано лише 167 тисяч (17% попиту). Лише рік тому ці частки ринку становили 12% і 27% відповідно, а сегмент бензинових машин скоротився з 59% до 57%. Різноманітні кросовери у вересні зайняли 46,5% європейського ринку.
Раніше розповідалося про те, що Tesla зафіксувала рекордний квартальний прибуток.