Катер протаранив "Волгу": у Німеччині трапилася одна з найдивніших аварій

Судячи з усього, обидва транспорти не сильно постраждали.
У Німеччині трапилася досить дивна дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомляє Come-on, на території землі Північний Рейн-Вестфалія зіткнулися катер та "Волга". Інцидент трапився 29 жовтня.
Очевидно, винен водій автомобіля, який буксирував катер. Зі зчіпкою щось сталося – ось і "поплив" катер дорогами загального користування. І треба ж такому статися, зіткнувся саме з радянською "Волгою".
Що ж, судячи з фото, обидва транспортні засоби не надто постраждали.
Раніше розповідалося про те, що під Запоріжжям драйвера збив катер. Постраждалого з важкими травмами ушпиталили до лікарні. У нього діагностували політравму, повна ампутація верхньої кінцівки справа, забій грудної клітини, перелом ребер, пневмоторакс.