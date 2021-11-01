Катер протаранив "Волгу": у Німеччині трапилася одна з найдивніших аварій

Судячи з усього, обидва транспорти не сильно постраждали.

У Німеччині трапилася досить дивна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляє Come-on, на території землі Північний Рейн-Вестфалія зіткнулися катер та "Волга". Інцидент трапився 29 жовтня .

Очевидно, винен водій автомобіля, який буксирував катер. Зі зчіпкою щось сталося – ось і "поплив" катер дорогами загального користування. І треба ж такому статися, зіткнувся саме з радянською "Волгою".

come-on.de

Що ж, судячи з фото, обидва транспортні засоби не надто постраждали.

Раніше розповідалося про те, що під Запоріжжям драйвера збив катер. Постраждалого з важкими травмами ушпиталили до лікарні. У нього діагностували політравму, повна ампутація верхньої кінцівки справа, забій грудної клітини, перелом ребер, пневмоторакс.

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