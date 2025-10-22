Хто першим проїде перехрестя?: тест на реальні знання ПДР

Тест ПДР / © Скріншот

Згідно з правилами дорожнього руху, обов’язок пропускати транспортний засіб, що наближається з правого боку, є одним із ключових. Але що робити, якщо на перехресті у кожного водія справа також є перешкода?

Таку задачу опублікував YouTube-канал “За! Правилами”. На картинці ми бачимо червоне та жовте легкові авто та синю вантажівку на У-подібному перехресті. Всі водії планують поворот ліворуч. Питання: в якому порядку вони проїдуть перехрестя? Ось можливі варіанти:

Червоний автомобіль — Жовтий — Синя вантажівка Червоний — Синя вантажівка — Жовтий Жовтий — Синя вантажівка — Червоний Жовтий — Червоний — Синя вантажівка Вантажівка — Червоний — Жовтий Вантажівка — Жовтий — Червоний Роз’їдуться за домовленістю між водіями

Ситуацію ускладнює те, що перехрестя нерегульоване, без світлофорів і знаків пріоритету, а дороги мають однаковий тип покриття. Тобто це звичайне перехрестя рівнозначних доріг.

За правилами (пункт 16.12 ПДР) водії мають керуватися правилом перешкоди справа. Але у цій ситуації кожен має перешкоду праворуч, тож стандартне правило тут не спрацьовує.

Що робити? Хтось із водіїв повинен проявити ініціативу і дати сигнал, що пропускає інших. Наприклад, якщо першим діє водій вантажівки і блимнув фарами, легковики можуть рухатися попереду.

В такому випадку порядок буде: жовтий — червоний — вантажівка.

Але це лише приклад — порядок завжди залежить від домовленості водіїв на перехресті. Тому правильна відповідь — сьомий варіант: рух регулюється за взаємною згодою водіїв.