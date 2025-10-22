ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
2 хв

Хто першим проїде перехрестя?: тест на реальні знання ПДР

Перевірте свої знання правил дорожнього руху! Хто першим проїде? Дізнайтесь у нашому тесті.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Тест ПДР

Тест ПДР / © Скріншот

Згідно з правилами дорожнього руху, обов’язок пропускати транспортний засіб, що наближається з правого боку, є одним із ключових. Але що робити, якщо на перехресті у кожного водія справа також є перешкода?

Таку задачу опублікував YouTube-канал “За! Правилами”. На картинці ми бачимо червоне та жовте легкові авто та синю вантажівку на У-подібному перехресті. Всі водії планують поворот ліворуч. Питання: в якому порядку вони проїдуть перехрестя? Ось можливі варіанти:

  1. Червоний автомобіль — Жовтий — Синя вантажівка

  2. Червоний — Синя вантажівка — Жовтий

  3. Жовтий — Синя вантажівка — Червоний

  4. Жовтий — Червоний — Синя вантажівка

  5. Вантажівка — Червоний — Жовтий

  6. Вантажівка — Жовтий — Червоний

  7. Роз’їдуться за домовленістю між водіями

Ситуацію ускладнює те, що перехрестя нерегульоване, без світлофорів і знаків пріоритету, а дороги мають однаковий тип покриття. Тобто це звичайне перехрестя рівнозначних доріг.

За правилами (пункт 16.12 ПДР) водії мають керуватися правилом перешкоди справа. Але у цій ситуації кожен має перешкоду праворуч, тож стандартне правило тут не спрацьовує.

Що робити? Хтось із водіїв повинен проявити ініціативу і дати сигнал, що пропускає інших. Наприклад, якщо першим діє водій вантажівки і блимнув фарами, легковики можуть рухатися попереду.

В такому випадку порядок буде: жовтий — червоний — вантажівка.

Але це лише приклад — порядок завжди залежить від домовленості водіїв на перехресті. Тому правильна відповідь — сьомий варіант: рух регулюється за взаємною згодою водіїв.

Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie