KIA відкличе сотні тисяч автомобілів у США: які моделі постраждають

KIA відкличе сотні тисяч автомобілів у США: які моделі постраждають

Йдеться про екземпляри, випущені до 2020 року.

Компанія KIA проведе масштабну відкличну кампанію автомобілів у США.

Про це повідомляє Національне управління з безпеки дорожнього руху (NHTSA).

Зазначається, що NHTSA вимагає відправити в сервіс 410 619 автомобілів корейської марки через небезпечні ейрбеги: подушки можуть не розкритися у разі аварії.

На всіх проблемних машинах кришка блоку управління подушками безпеки (airbag control unit, або ACU) може торкатися мікрочіпа на платі ACU. В результаті паяння може пошкодитися, що призведе до розмикання електричного кола. У такому випадку лампочка несправної подушки безпеки загориться, і вона не спрацює під час зіткнення.

Як стало відомо, під кампанію відгуків підпадають моделі KIA Forte Koup 2017 року випуску, Forte 2017-2018 років виробництва, електрокари Sedona і кросовер Soul 2017-2019 років випуску.

У рамках кампанії відкликання дилери перевірять блоки керування на автомобілях і або повністю замінять їх, або усунуть дефект, щоб "гарантувати розкриття подушок під час аварії".

Вперше проблему з ейрбегами виявили у Південній Кореї, а потім виявилося, що на подушки, які не працюють, надійшло вже 947 скарг до США. На щастя, поки що не повідомлялося про постраждалих через дефект.

Читайте також:

Skoda офіційно презентувала найпотужнішу та найдорожчу модель у своїй історії: фото, відео

Шпигуни “зловили” новий електричний кросовер SsangYong без камуфляжу

Які нові легкові автомобілі купували українці протягом січня: топ-10 марок та модель-бестселер