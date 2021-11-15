Кінець "бензинової" ери: шість автовиробників відмовились від випуску машин на найпопулярнішому пальному в світі

Кінець "бензинової" ери: шість автовиробників відмовились від випуску машин на найпопулярнішому пальному в світі

Це повинно статися до 2040 року.

Одразу шість світових автовиробників домовилися про відмову щодо випуску машин на бензині.

Про це повідомляє The New York Times.

Так, нещодавно, в шотландському місті Глазго пройшла конференція зі зміни клімату. В рамках цієї події, шість великих автовиробників підписали декларацію про те, що вони зобов’язані відмовитись від виробництва автомобілів з бензиновими двигунами.

Як ми вже всі знаємо, авто з двигунами внутрішнього займання не дивлячись на те, що їх постійно модифікують та намагаються зробити екологічними, мають дуже великий процент забруднення. Саме тому такі компанії як - BYD, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz та Volvo домовились до 2040 року продавати тільки автомобілі з нульовим рівнем викидів.

Та є і такі, хто не погодився на такі умови. BMW, Honda, Hyundai, Nissan, Stellantis, Toyota и Volkswagen Group, вирішили не приймати участь у Glasgow Declaration. Все через те, що їм доведеться робити дуже дорогі модифікації в технології та виробництві. Тим паче, що керівництво таких країн як – США, Китай та Японія не погоджується дати обіцянку розвитку інфраструктури зарядки електромобілів.

Звісно поки вони ще можуть відмовитися від ініціативи, але якщо вже розпочали цей процес, зупинити його буде не можливо. Тож кожному автовиробнику врешті решт доведеться перекваліфікуватися на альтернативні види пального.

Раніше розповідалося про те, коли та в яких країнах відмовляться від авто з ДВЗ.

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