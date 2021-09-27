Китайці анонсували появу дуже дешевого електромобіля

Презентація цієї моделі відбудеться 29 вересня.

Китайська компанія Wuling незабаром представить компактний та водночас бюджетний електричний сітікар - NanoEV.

Про це повідомляє Autoevolution.

Зазначається, що Wuling NanoEV повинен стати більш дешевим конкурентом дуже популярного електромобіля Wuling Hongguang Mini EV, який своїми розмірами та ціною викликав на ринку просто шалений ажіотаж.

Wuling NanoEV стане зменшеним варіантом Wuling MiniEV, який є одним із найдоступніших сертифікованих серійних електромобілів у світі. У Китаї Wuling MiniEV коштує від 28 800 до 36 200 юанів, що конвертується приблизно у 119 – 150 тисяч гривень. Wuling NanoEV має бути ще дешевшим.

Електрокар Wuling MiniEV випускає підприємство SAIC-GM-Wuling – спільний проєкт китайського концерну SAIC Motor та американської корпорації General Motors. Так, на кожному електрокарі виробник заробляє в середньому лише 14 доларів (375 грн), але має значну вигоду, завдяки великим обсягам продажів – від липня 2020 року, коли автомобіль вийшов на ринок, було продано понад 370 тисяч MiniEV, що зробило його більш популярним за Tesla Model 3.

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Більш того, крихітний електричний хетчбек також став найбільш продаваним електромобілем концерну General Motors, обігнавши Chevrolet, GMC, Cadillac та Buick. Інший китайський виробник – Chery, навіть вирішив скопіювати MiniEV і продавати під власним брендом, як Chery QQ Ice Cream.

Попередньо, Wuling NanoEV матиме довжину 2,50 метра, ширину 1,53 і висоту 1,62 метра, за колісної бази у 1,60 метра. З такими параметрами він буде на солідні 42 см коротшим за MiniEV, хоча використовуватиме ту ж платформу GSEV. Інших характеристик майбутньої новинки поки не розкрито, але можна припустити, що за всіма показниками він поступатиметься MiniEV, зокрема запасом ходу, максимальною швидкістю та простором у салоні.

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