Китайці показали новий компактний електромобіль за п'ять тисяч доларів

Модель офіційно повинні презентувати в першому кварталі 2022-го.

Китайська компанія Dongfeng показала свій новий електромобіль - FengGuang Mini EV.

Про це повідомляє Autohome.

Зазначається, що габарити цієї моделі наступні: довжина – 2 995 мм, ширина – 1 495 мм, висота – 1 640 мм, а колісна база – 1 960 мм. Фактично це брат-близнюк показаного раніше Sokon Candy від підрозділу DFSK, якому в структурі Dongfeng відведена роль виробника легкої комерційної техніки.

Зовні електрокар також схожий із суперниками, якими будуть Wuling Honguang Mini EV та новий Chery QQ Ice Cream, – у нього незграбний дизайн з вертикальними стійками даху та коротким високим капотом. Незважаючи на малі розміри, авто є чотиримісним, хоча задні сидіння розраховані на дітей.

Автомобіль має симпатичний дизайн у стилі "техно", а емблема є стилізованою буквою "Е" з різновеликих пікселів. Подібно до своїх конкурентів новинка буде запропонована в декількох кольорах: білому, рожевому, блакитному та світло-зеленому.

autohome

Fengguang Mini EV оснащуватиметься електромотором потужністю 34 к.с, що перевищує 27-сильні аналоги від Wuling та Chery. Двигун розташований ззаду і наводить маленькі 12-дюймові колеса. Характеристики батареї поки що не розсекречені, але, швидше за все, запас ходу становитиме близько 150-170 км. Презентація цієї моделі повинна відбутися в першому кварталі 2022 року. Щодо вартості, то вона становитиме близько п'яти тисяч доларів.

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