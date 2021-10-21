Китайці представили бюджетний електромобіль із запасом ходу в 800 км

Модель з'явиться у дилерів в середині 2022 року.

Китайська компанія Hechuang презентувала недорогий електромобіль Z03.

Про це повідомляє Autohome.

Зазначається, що сімейний мінівен досягає 4,6 м в довжину і 1,9 м в ширину за колісної бази в 2,75 м. Дизайн автомобіля - вельми стриманий і лаконічний. У електрокара великий кут нахилу лобового скла, а розкосі фари з'єднані світлодіодною вставкою.

Кабіна має дворядну конфігурацію. У ній можуть розміститися до п'яти чоловік. В оснащення салону увійшла 10,2-дюймова цифрова приладова панель, мультимедійна система з 14,6-дюймовим екраном і кермо з плоским дном. Фізичні кнопки зведені до мінімуму. Є адаптивний круїз-контроль, автоматична парковка і панорамний дах.

Autohome.com.cn

Hechuang Z03 доступний як з одним, так і з двома електромоторами. У першому варіанті він видає 183 к.с., у другому - 218 к.с. Також на вибір покупців запропоновано кілька акумуляторних батарей на 64,6, 76,8 і 100 кВтг. Залежно від версії запас ходу моделі варіюється від 500 до 800 км. Вартість новинки стартує 20 тисяч доларів.

Базові модифікації вже доступні до замовлення, а топова - з'явиться у дилерів тільки в середині 2022 року. Основним ринком збуту стане Китай.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання