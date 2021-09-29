Китайці представили компактний електромобіль за 4,6 тисячі доларів

Ця модель надійде в продаж у жовтні.

Китайська компанія Hongrui представила компактний і доступний електромобіль Xiaohu.

Про це повідомляє Autohome.

Зазначається, що новинка буде запропонована у двох версіях – 2-місній та 4-місній. Обидва автомобілі мають кузов хетчбек і отримали привабливий зовнішній вигляд. У дизайні переважають округлі форми, а надати машині унікальний вигляд допоможе двоколірне забарвлення.

Зовні електрокар Xiaohu нагадує іншого "китайця" - Wuling Hongguang Mini EV, який вже охрестили "вбивцею Tesla". Мініатюрна модель б'є рекорди продажу на місцевому ринку: в серпні її придбали 41 188 жителів КНР. Ймовірно, успіх Wuling і надихнув компанію Hongrui на випуск своєї версії, так як крім дизайну моделі схожі габаритами, запасом ходу і вартістю.

Габаритні розміри тридверної модифікації Hongrui Xiaohu FEV (Д/Ш/В) – 2 920/1 499/1 610 мм, а колісна база сягає 1 980 мм. "П'ятидверка" трохи більша – 3 380/1 499/1 610 мм та 2 440 мм відповідно. Максимальний обсяг багажника більшого електрокара - 681 літр.

Autohome.com.cn

Інтер'єр виконаний у двоколірній пастельній гамі. На торпеді розташували LCD-панель із двома екранами в загальному корпусі, а кнопки управління режимами водіння розташовані на центральній консолі. Автомобіль можна укомплектувати системою контролю за тиском у шинах, камерою заднього вигляду, двома подушками безпеки, ABS з EBD і іншими опціями. Водій може вибирати між економічним і спортивним режимами.

Autohome.com.cn

Тридверна версія оснащена електромотором потужністю 30 кВт і літій-іонною батареєю місткістю 11,8 кВтг. З їхньою допомогою автомобіль здатний подолати до 170 км. Для п'ятидверної версії пропонується двигун потужністю 34 кВт і батареєю аналогічної місткості. У цьому випадку на одному заряді новинка може проїхати до 160 км.

Перша партія з 500 екземплярів надійде в продаж на китайському ринку в жовтні. Вартість кожного екземпляра становить 4 600 доларів.

Раніше розповідалося про те, що китайці анонсували появу дуже дешевого електрокара.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання