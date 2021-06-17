Китайці презентували неймовірно потужний тягач із запасом ходу в 5 тисяч км

Він розрахований задля тривалих поїздок.

Китайська компанія Shaanxi показала наддалекобійні версію свого магістрального тягача Delonghi X5000 LNG.

Про це повідомляє Specmachinery.

Зазначається, що ця вантажівка працює на газомоторному паливі. Вона отримала два балони для зберігання СПГ із загальним обсягом 2 700 літрів.

Автомобіль оснащується 6-ти циліндровим, 12,54-літровим двигуном Weichai WP13NG460E61 ("Євро-6"), що розвиває максимальну потужність 338 кВт (460 к.с.) із максимальним крутним моментом 2 300 Нм.

Мотор агрегатується із 12-ступінчастою механічною коробкою передач Fast S12MO.

specmachinery.com.ua

В Shaanxi Delonghi X5000 LNG використовуються дві герметичні ємності по 1 350 л, в які в сумі можна завантажити 1 120 кг зрідженого природного газу. Якщо припустити, що в рейсі ця вантажівка в середньому витрачатиме по 22 кг СПГ на 100 км шляху, то шляхом нехитрих підрахунків отримаємо загальну дальність дії 5 тисяч км.

Фактично цей транспортний засіб годиться для тривалих поїздок в регіони, де практично відсутні заправки СПГ. Ще однією перевагою моделі є морозостійкість палива (СПГ ніколи не замерзне), а третій позитивний момент: зріджений газ - це не солярка, і його неможливо злити.

Споряджена маса цього тягача з таким обсягом палива становить 10,2 тонни, тому у ньому краще перевозити габаритні грузи із невеликою масою.

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