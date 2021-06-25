Китайці презентували перший у світі електричний кар'єрний самоскид на батарейках

Вага цього транспортного засобу становить 120 тонн.

Китайська компанія Xiangtan Electric Manufacturing Group представила перший у світі кар'єрний самоскид без ДВЗ - CATL.

Машина, вага якої становить 120 тонн, була завершена ще 23 червня і повинна бути введена в експлуатацію в одній з шахт уже в липні. Тим самим електрифікація транспорту в Китаї торкнулася вже практично всіх сегментів.

Так, самоскид оснащується літій-залізо-фосфатними батареями. Вони оснащені можливістю високовольтної зарядки, щоб на неї витрачалося мінімальний час. У CATL повідомили, що батареї використовують технологію CTP, яка дозволяє безперервно працювати протягом 8 годин. Крім того, система BMS вміє стежити за станом акумуляторів і точно показувати заряд.

Крім іншого в CATL запевняють, що машина ефективно працює за температур -30 до +60 градусів Цельсія, тим самим дозволяючи використовувати самоскид за призначенням під час будь-якої погоди.

Для подібного роду вантажівок застосовуються особливі вимоги до пилезахищенності для роботи в кар’єрах. Однак всі агрегати новинки відповідають стандарту IP68, що дозволяє ефективно захищати машину не тільки від пилу, але і від води. Це дає можливість усувати всі шкідливі наслідки експлуатації в складних умовах.

Крім того, виробник зазначив, що новий самоскид дозволить скоротити викиди СО2 на 1 500 тонн на рік порівняно з вантажівкою, який має двигун внутрішнього згоряння. Плюс до всього, технічне обслуговування і ремонт повинні зменшитися на 20 відсотків.

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