Кого з водіїв в Україні зобов’яжуть повторно складати іспити: роз’яснення МВС

В Україні тимчасове посвідчення водія діє два роки, після чого його потрібно обміняти на постійне. Однак автоматично пройти цю процедуру можуть не всі: для окремих водіїв передбачене обов’язкове повторне складання іспитів.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Зокрема, йдеться про водіїв, які за два роки допустили три і більше порушень правил дорожнього руху. У МВС зазначають, що така кількість штрафів свідчить про недостатню підготовку водія та потребу повторного підтвердження знань.

Інструктор київської автошколи Сергій Мороз пояснює:

“Якщо людина систематично порушує ПДР, це означає, що вона не повністю засвоїла правила та навички. Такі водії мають знову скласти іспити — теорію та практику”.

Як проходить повторне складання

Процедура складається з двох етапів:

Теоретичний іспит – тест на знання правил дорожнього руху.

Практичний іспит – перевірка вміння керувати автомобілем у міських умовах.

Для проходження повторних іспитів необхідно:

Записатися через сервіс Е-Запис на сайті МВС. Підготувати паспорт, ІПН, чинне тимчасове посвідчення та медичну довідку. Сплатити вартість іспитів: теорія – 250 грн, практика – 420 грн.

Після успішного складання водію видають постійні права строком на 30 років.

Кому перескладати не потрібно

Водії, які протягом дії тимчасового посвідчення отримали не більше двох штрафів і не мали кримінальних правопорушень, можуть обміняти права без іспитів.

Обмін можливий у сервісних центрах, через електронний кабінет водія або застосунок “Дія”. Вартість процедури — близько 572 грн.

Що радять юристи

Юрист у сфері транспортного права Андрій Колесник наголошує:

“Багато порушень фіксуються автоматично, і навіть кілька штрафів за перевищення швидкості можуть стати підставою для перескладання. Перед обміном варто перевірити свій статус у кабінеті водія”.

Раніше ми розповідали, на якому авто легше скласти практичний іспит.