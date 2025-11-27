- Дата публікації
Кого з водіїв в Україні зобов’яжуть повторно складати іспити: роз’яснення МВС
Хто може обміняти права без тестування та як проходить процедура — пояснення МВС.
В Україні тимчасове посвідчення водія діє два роки, після чого його потрібно обміняти на постійне. Однак автоматично пройти цю процедуру можуть не всі: для окремих водіїв передбачене обов’язкове повторне складання іспитів.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
Зокрема, йдеться про водіїв, які за два роки допустили три і більше порушень правил дорожнього руху. У МВС зазначають, що така кількість штрафів свідчить про недостатню підготовку водія та потребу повторного підтвердження знань.
Інструктор київської автошколи Сергій Мороз пояснює:
“Якщо людина систематично порушує ПДР, це означає, що вона не повністю засвоїла правила та навички. Такі водії мають знову скласти іспити — теорію та практику”.
Як проходить повторне складання
Процедура складається з двох етапів:
Теоретичний іспит – тест на знання правил дорожнього руху.
Практичний іспит – перевірка вміння керувати автомобілем у міських умовах.
Для проходження повторних іспитів необхідно:
Записатися через сервіс Е-Запис на сайті МВС.
Підготувати паспорт, ІПН, чинне тимчасове посвідчення та медичну довідку.
Сплатити вартість іспитів: теорія – 250 грн, практика – 420 грн.
Після успішного складання водію видають постійні права строком на 30 років.
Кому перескладати не потрібно
Водії, які протягом дії тимчасового посвідчення отримали не більше двох штрафів і не мали кримінальних правопорушень, можуть обміняти права без іспитів.
Обмін можливий у сервісних центрах, через електронний кабінет водія або застосунок “Дія”. Вартість процедури — близько 572 грн.
Що радять юристи
Юрист у сфері транспортного права Андрій Колесник наголошує:
“Багато порушень фіксуються автоматично, і навіть кілька штрафів за перевищення швидкості можуть стати підставою для перескладання. Перед обміном варто перевірити свій статус у кабінеті водія”.
