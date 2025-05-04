Коли двигуну потрібна промивка: шість випадків, які не можна ігнорувати

Коли двигуну потрібна промивка. / © pixabay.com

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Промивка двигуна перед заміною моторної оливи — тема, яка викликає суперечки серед автомобілістів. Одні вважають її зайвою, адже сучасні мастила вже містять мийні присадки, інші — навпаки наполягають на необхідності процедури.

Досвідчений моторист у коментарі SUV News назвав шість ситуацій, коли промивка справді потрібна.

Коли варто промивати двигун:

Після використання неякісної оливи.

Якщо ви залили мастило, що не відповідає рекомендаціям виробника, перед переходом на якісний лубрикант краще очистити систему від залишків попереднього.

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При виявленні відкладень.

Якщо через маслозаливну горловину видно нагар або лакові плівки — це прямий сигнал до промивання.

У разі порушення регламенту заміни оливи.

Затягнута заміна, особливо при міській експлуатації, часто веде до накопичення відкладень.

Після купівлі вживаного авто.

Якщо невідомо, як і коли обслуговувався мотор, варто промити його перед оновленням оливи.

Після перегріву двигуна.

При перегріві може деградувати олива та з’явитися вуглецевий нагар — краще перестрахуватись.

Після змішування різних типів або брендів мастил.

Якщо довелось змішати мастила — надалі рекомендована повна заміна з промивкою.

Як проводити промивку

Процедуру виконують або за допомогою спеціальних промивних присадок, які додають у стару оливу перед її зливанням, або використовують промивальну оливу, давши двигуну попрацювати на холостих обертах.

“Часте промивання може зашкодити двигунам з великим пробігом. Застосовуйте його лише за потреби або за рекомендацією фахівця”,–наголошує експерт.