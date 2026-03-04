Коли міняти зимову гуму на літню 2026 року: поради водіям

Шини / © Pixabay

З настанням березня українські водії традиційно починають готуватися до заміни зимової гуми на літню. У 2026 році експерти радять не поспішати з візитом на шиномонтаж, орієнтуючись не на календар, а на реальні показники термометра.

Про це пише Аutodosug.

Коли їхати на сервіс?

Головним сигналом для сезонної зміни шин є середньодобова температура. Більшість виробників рекомендують переходити на літню гуму, коли вона стабільно тримається на позначці вище +7 °C.

«Зимова гума дуже м’яка. Коли на вулиці теплішає, вона починає буквально „плавитися“ на асфальті. Це не тільки прискорює зношення протектора, але й робить автомобіль „ватним“ у керуванні та значно подовжує гальмівний шлях», — зазначають фахівці з безпеки дорожнього руху.

Прогноз заміни шин по регіонах:

Південь України: заміна зазвичай починається вже у другій половині березня.

Центр та Північ: оптимальний період — кінець березня або початок квітня.

Захід та гірські райони: водіям радять зачекати до середини квітня через ризик нічних заморозків.

Наразі в українському законодавстві немає прямого штрафу за їзду на зимових шинах влітку. Проте водіям варто пам’ятати: юридично автомобіль має бути технічно справним. Критично зношена гума (лиса) може стати причиною адміністративного протоколу. У разі ДТП страхова компанія може врахувати невідповідність шин сезону як фактор ризику.

Чому не варто «докатувати» зимові шини влітку?

Використання зимових шин у спеку — сумнівна економія. Через жорсткий протектор літня гума значно краще відводить воду під час дощів, запобігаючи акваплануванню, та забезпечує стабільність на гарячому асфальті. Зимова ж гума за один теплий сезон може зноситися до непридатного стану.

Порада перед заміною: огляньте свої літні шини на наявність тріщин та виміряйте глибину протектора. Якщо вона близька до критичної — саме час замислитися про новий комплект до початку пікового сезону.

