Коли міняти зимову гуму на літню 2026 року: поради водіям
Українцям пояснили, коли міняти зимові шини на літні 2026 року.
З настанням березня українські водії традиційно починають готуватися до заміни зимової гуми на літню. У 2026 році експерти радять не поспішати з візитом на шиномонтаж, орієнтуючись не на календар, а на реальні показники термометра.
Про це пише Аutodosug.
Коли їхати на сервіс?
Головним сигналом для сезонної зміни шин є середньодобова температура. Більшість виробників рекомендують переходити на літню гуму, коли вона стабільно тримається на позначці вище +7 °C.
«Зимова гума дуже м’яка. Коли на вулиці теплішає, вона починає буквально „плавитися“ на асфальті. Це не тільки прискорює зношення протектора, але й робить автомобіль „ватним“ у керуванні та значно подовжує гальмівний шлях», — зазначають фахівці з безпеки дорожнього руху.
Прогноз заміни шин по регіонах:
Південь України: заміна зазвичай починається вже у другій половині березня.
Центр та Північ: оптимальний період — кінець березня або початок квітня.
Захід та гірські райони: водіям радять зачекати до середини квітня через ризик нічних заморозків.
Наразі в українському законодавстві немає прямого штрафу за їзду на зимових шинах влітку. Проте водіям варто пам’ятати: юридично автомобіль має бути технічно справним. Критично зношена гума (лиса) може стати причиною адміністративного протоколу. У разі ДТП страхова компанія може врахувати невідповідність шин сезону як фактор ризику.
Чому не варто «докатувати» зимові шини влітку?
Використання зимових шин у спеку — сумнівна економія. Через жорсткий протектор літня гума значно краще відводить воду під час дощів, запобігаючи акваплануванню, та забезпечує стабільність на гарячому асфальті. Зимова ж гума за один теплий сезон може зноситися до непридатного стану.
Порада перед заміною: огляньте свої літні шини на наявність тріщин та виміряйте глибину протектора. Якщо вона близька до критичної — саме час замислитися про новий комплект до початку пікового сезону.
