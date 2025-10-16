Коли можна не платити штраф за перевищення швидкості: юристи пояснили

Штраф

Перевищення швидкості залишається найбільш поширеним порушенням на дорогах України, яке автоматично фіксується спеціальними камерами. Стандартний штраф становить 340 гривень, але юристи попереджають: сплачувати його варто не завжди, оскільки частина постанов видається з грубими порушеннями.

Про це пише Дорожній адвокат.

Згідно з українським законодавством, ключовою вимогою є наявність дорожнього знаку 5.70, який має попереджати водія про автоматичну фотофіксацію порушень. Юристи наголошують: навіть якщо камера стоїть у дозволеному місці, але водій не був про це чітко попереджений, штраф вважається незаконним. Закон вимагає, щоб цей знак був встановлений безпосередньо перед зоною контролю швидкості.

Наприклад, мешканець успішно оскаржив штраф, оскільки на місці зйомки виявив, що знак про фіксацію був закритий гілками. Суд скасував постанову, визнавши дії поліції неправомірними.

Таким чином, перш ніж сплатити 340 гривень, завжди перевіряйте, чи була камера встановлена в зоні, належним чином позначеній знаком 5.70. Іноді достатньо однієї фотографії, щоб довести свою правоту і заощадити кошти.

