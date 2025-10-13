Не чекайте на сніг: водіям назвали критичну межу, коли міняти шини

Шини / © Pixabay

З настанням прохолодної погоди автомобілістам варто не зволікати з заміною літньої гуми на зимову. Головне правило, якого радять дотримуватися виробники шин, полягає в наступному: міняти шини необхідно, коли середньодобова температура опускається нижче +7°C, не чекаючи на перший сніг чи ожеледицю.

Про це пише Michelin.

Чому +7°C є критичною межею

Причина криється у властивостях гуми. Літні шини за температури нижче +7°C тверднуть і втрачають еластичність. Це критично погіршує зчеплення з дорогою і збільшує гальмівний шлях. Навіть якщо вдень тепло, вночі можуть бути заморозки.

Зимові шини виготовлені зі спеціальної гуми, яка залишається м’якою навіть за сильного морозу. Це забезпечує кращий контроль над автомобілем та ефективніше гальмування на холодному покритті. Додатково зимова гума має особливий малюнок протектора, розроблений для ефективного відведення води та снігу.

Зимова чи всесезонна гума

В Україні, попри потепління зим, все ще випадає достатньо снігу. Тому експерти радять надавати перевагу саме зимовим шинам, а не всесезонним. Всесезонна гума — це завжди компроміс. Вона гірша за зимові шини в мороз і гірша за літні в спеку.

Шиповані шини доцільно обирати лише для місцевостей з великою кількістю снігу чи льоду, наприклад, у гірських районах. У м’яку зиму шипи швидко стиратимуться на чистому мокрому асфальті.

Оскільки в низці регіонів України вже очікується похолодання нижче +7°C, час для «перевзування» автомобіля настав.

Нагадаємо, більшість водіїв знають, що головне в догляді за шинами — це перевірка тиску, балансування та сезонна заміна гуми. Проте є ще один не менш важливий момент, який часто ігнорують навіть досвідчені автолюбителі — регулярна ротація коліс, тобто переставляння шин місцями.

Золоті килими з опалого листя на дорогах приховують серйозну небезпеку для водіїв. Мокре листя на асфальті суттєво знижує зчеплення шин з дорожним покриттям і підвищує ризик аварії. Досвідчені автомобілісти знають, що цю сезонну пастку не можна ігнорувати.