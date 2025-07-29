Коли заправляти авто: експерти розкрили "золоте правило" для водіїв

Водіям дали важливу пораду / © Pixabay

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Експерти з палива радять водіям не чекати, доки бак автомобіля стане майже порожнім. Гордон Волліс з Your NRG рекомендує заправлятися, коли на датчику пального показує, що залишилося приблизно 80 кілометрів до повного вичерпання.

Про це пише Express.

Це дозволяє уникнути ризику несподівано зупинитися на дорозі. Британська автомобільна асоціація (АА) зазначає, що вони щороку виїжджають на понад 10 500 поломок, спричинених саме відсутністю пального або заряду.

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Чому саме 80 кілометрів?

Гордон Волліс пояснює, що такий запас часу дає змогу знайти найвигідніші ціни на пальне, замість того, щоб поспіхом обирати заправку, коли палива майже немає.

Окрім цього, експерт наголошує на ризику пошкодження автомобіля при їзді з низьким рівнем пального. На дні бака може накопичуватися сміття, яке при малому обсязі пального може потрапити до паливного фільтра та насоса, засмічуючи їх. Це може призвести до проблем з продуктивністю двигуна та дорогого ремонту.

«Повне вичерпання палива може пошкодити паливний насос, особливо якщо він працює „насухо“, — додає Волліс. — Зазвичай краще підтримувати запас пального щонайменше на чверть бака, щоб уникнути цих ризиків».

Правила дорожнього руху чітко зазначають, що водії повинні мати достатньо пального для поїздки. Якщо автомобіль перешкоджає дорозі через поломку, якої можна було уникнути (наприклад, закінчення пального), у Великій Британії водіїв можуть оштрафувати на 100 фунтів стерлінгів та нарахувати три штрафні бали.

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Британська автомобільна асоціація також закликає водіїв завжди мати щонайменше чверть бака пального, щоб бути готовими до непередбачуваних обставин, таких як несправний датчик або тривалі затори.

Нагадаємо, любителів заправлятися на умовні 500 гривень попереджають, що система на АЗС заточена на видачу певної кількості пального, а не його вартість. За середньої ціни бензину А95 на рівні 54,47 грн за літр на таку суму вам належить приблизно 9,18 літра пального, але система округлить це значення — не на користь водія.