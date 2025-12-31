- Дата публікації
Корупція на розмитненні авто: у Мінцифри назвали суму хабарів, які отримують чиновники
У Мінцифри заявили про значні обсяги хабарів під час розмитнення автомобілів в Україні. Щоб зменшити корупцію, процес планують повністю перевести в цифровий формат через “Дію”.
Обсяг корупційних платежів під час розмитнення автомобілів в Україні може становити близько 50 мільйонів доларів щороку.
Таку оцінку озвучили в Міністерстві цифрової трансформації, пояснивши, що основною причиною існування “тіньового ринку” залишається людський фактор на митниці.
У Мінцифри пояснюють: митники мають можливість вручну визначати митну вартість автомобілів, що створює умови для неформальних домовленостей. Щоб усунути корупційні ризики, процес розмитнення пропонують повністю перевести в цифровий формат – через застосунок “Дія”.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, першим кроком має стати автоматичне визначення вартості автомобіля без участі посадовців. Другим – ухвалення закону, який дозволить повноцінно оформлювати імпорт авто онлайн.
Верховна Рада вже підтримала у першому читанні законопроєкт, що передбачає митне оформлення легкових автомобілів через “Дію”. У разі його ухвалення всі митні платежі розраховуватимуться автоматично за єдиною формулою, без можливості ручного коригування.
У Мінцифри наголошують, що цифровізація розмитнення має зробити процедуру прозорою та зменшити корупцію, яка роками супроводжує імпорт автомобілів в Україну.
Раніше повідомлялось, що Мінцифри готує можливість онлайн-складання теоретичного іспиту з водіння вже 2026 року. Ідея покликана мінімізувати корупційні ризики та зробити процес отримання прав прозорішим.