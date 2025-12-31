ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

Корупція на розмитненні авто: у Мінцифри назвали суму хабарів, які отримують чиновники

У Мінцифри заявили про значні обсяги хабарів під час розмитнення автомобілів в Україні. Щоб зменшити корупцію, процес планують повністю перевести в цифровий формат через “Дію”.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Розмитнення авто в Україні

Розмитнення авто в Україні / © Львівська митниця/Facebook

Обсяг корупційних платежів під час розмитнення автомобілів в Україні може становити близько 50 мільйонів доларів щороку.

Таку оцінку озвучили в Міністерстві цифрової трансформації, пояснивши, що основною причиною існування “тіньового ринку” залишається людський фактор на митниці.

У Мінцифри пояснюють: митники мають можливість вручну визначати митну вартість автомобілів, що створює умови для неформальних домовленостей. Щоб усунути корупційні ризики, процес розмитнення пропонують повністю перевести в цифровий формат – через застосунок “Дія”.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, першим кроком має стати автоматичне визначення вартості автомобіля без участі посадовців. Другим – ухвалення закону, який дозволить повноцінно оформлювати імпорт авто онлайн.

Верховна Рада вже підтримала у першому читанні законопроєкт, що передбачає митне оформлення легкових автомобілів через “Дію”. У разі його ухвалення всі митні платежі розраховуватимуться автоматично за єдиною формулою, без можливості ручного коригування.

У Мінцифри наголошують, що цифровізація розмитнення має зробити процедуру прозорою та зменшити корупцію, яка роками супроводжує імпорт автомобілів в Україну.

Раніше повідомлялось, що Мінцифри готує можливість онлайн-складання теоретичного іспиту з водіння вже 2026 року. Ідея покликана мінімізувати корупційні ризики та зробити процес отримання прав прозорішим.

Дата публікації
Кількість переглядів
71
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie