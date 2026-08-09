Купили вживане авто, а на нього наклали арешт: що робити та як повернути гроші

Машина з накладеним арештом / © Unsplash

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Купівля вживаної автівки часом може обернутися неприємною несподіванкою — якщо попередній власник мав борги, на тепер уже ваше авто можуть накласти арешт. Виконавці вдаються до таких заходів за наявності рішення суду щодо несплачених кредитів, аліментів, комунальних платежів чи штрафів. А що робити тим, хто «невдало» купив машину і тепер не може нею користуватися?

Про це пише Судово-юридична газета.

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Що робити, якщо на машину наклали арешт за борги попереднього власника

Інформацію про обмеження на користування авто вносять до Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Через затримки в системі або свідоме замовчування з боку продавця під час підписання угоди в сервісному центрі МВС покупець може навіть не здогадуватися про наявну проблему.

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У результаті людина платить кошти, переоформлює транспорт, а згодом постає перед ризиком вилучення машини та відмовою колишнього власника добровільно повернути гроші.

Кількість таких випадків збільшується разом із загальним числом виконавчих проваджень. Лише за перше півріччя 2026 року їх було понад 5 мільйонів. Автомобілі залишаються одним із ліквідних активів, на які виконавці можуть звернути стягнення.

Якщо ви стали таким потерпілим покупцем, юристи радять діяти послідовно:

Спробуйте врегулювати питання до суду. Зв’яжіться з продавцем з вимогою розірвати договір і повернути кошти в обмін на машину. Звернення обов’язково треба фіксувати письмово: надсилати рекомендованим листом або через месенджери, зберігаючи скриншоти листування. Зверніться до виконавчої служби. Якщо продавець ігнорує претензії, покупцеві потрібно подати заяву про зняття арешту безпосередньо виконавцю. До заяви додають договір купівлі-продажу, акт приймання-передачі та платіжні документи. Якщо право власності покупця підтверджене, розгляд питання про скасування обтяження на практиці може тривати від 5 до 15 робочих днів. У разі відмови виконавця єдиним виходом залишається суд. Покупець подає позов про визнання права власності та зняття арешту, в якому має довести свою добросовісність — те, що він не знав і не міг знати про існування обтяжень на момент купівлі. Процес може тривати кілька місяців, протягом яких користування автомобілем залишатиметься під забороною.

Арешт на автівку на попереднього власника могли накласти за борги за аліментами, невиплачені кредити або ж несплачені податки.

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Якщо покупець купує таку машину, він ризикує відмовою в перереєстрації від сервісного центру МВС, вилученням авто виконавцями або довготривалими судовими процесами для повернення коштів.

Убезпечити себе від купівлі такого «кота в мішку» значно простіше, ніж потім звертатися до судів. Саме тому перед купівлею вживаного авто перевірте його VIN-код та відомості про транспортний засіб у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

Крім цього, перевірте особисті дані продавця через Автоматизовану систему виконавчих проваджень та Єдиний реєстр боржників. Остаточне переоформлення проводьте у сервісному центрі МВС.

Внесіть до договору купівлі-продажу окремий пункт із гарантією продавця про відсутність будь-яких обтяжень та його пряму фінансову відповідальність у разі їх виявлення. Це суттєво спростить процес повернення коштів у судовому порядку.

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Якщо продавець відмовляється повідомити VIN-код або пропонує оформити лише генеральну довіреність замість договору купівлі-продажу, це може свідчити про наявність юридичних ризиків.

Як перевіряти вживане авто під час купівлі

Нагадаємо, купівля вживаного авто вимагає системного підходу, адже привабливий зовнішній вигляд може приховувати серйозні технічні проблеми, наслідки ДТП або юридичні ризики.

Огляд варто починати зі спокійної перевірки документів, відповідності VIN-коду на всіх деталях та аналізу історії володіння. Зовнішній огляд передбачає оцінку стану кузова, рівності зазорів, однорідності фарбування, а також зносу салону, який допомагає визначити реальну інтенсивність експлуатації та реальність заявленого пробігу.

Обов’язковим етапом є ретельний огляд підкапотного простору на предмет витоків рідин і роботи двигуна, а також оцінка стану підвіски, шин та гальмівної системи. Для виявлення прихованих дефектів електроніки необхідно провести комп’ютерну діагностику на незалежному СТО, а під час повноцінного тест-драйву в різних режимах руху оцінити роботу трансмісії, керованість і загальний комфорт.

Важливо звертати увагу не лише на дрібні деталі зносу й стан авто, а й на поведінку продавця — надмірна квапливість або відмова від перевірки на СТО є приводом насторожитися.

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